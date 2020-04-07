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Канцлер Австрии объявил график смягчения карантинных мер
08:18 07.04.2020 |
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил в понедельник о первых ослаблениях карантинных мер, анонсировав "воскрешение" страны после Пасхи.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Der Standard.
По его словам, с 14 апреля открываются все небольшие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также садовые и хозяйственные магазины. Остальные магазины и торговые центры, а также парикмахерские планируют открывать с 1 мая.
Обязательства носить средства защиты лица остаются для магазинов и аптек. Кроме того, требование носить маски и респираторы теперь будет распространяться и на общественный транспорт.
Гостиницы и рестораны постепенно планируют начать открывать самое раннее в середине мая. Впрочем, окончательное решение об этом будет принято в конце апреля.
Школы не будут работать до середины мая. Массовые меры не будут проходить до конца июня.
Ограничение выхода из дома будет действовать до конца апреля. Сейчас в Австрии есть четыре причины, по которым разрешено покинуть дом: работа, покупки, помощь другим и прогулка на свежем воздухе.
Канцлер Австрии призвал граждан соблюдать действующие ограничения, чтобы указанные смягчения можно было воплотить в жизнь.
Он подчеркнул, что Австрия справляется с коронавирусным кризисом лучше, чем любая другая страна Европы.
По состоянию на понедельник, в Австрии зафиксировано 12 058 подтвержденных случаев инфекции. 220 человек, зараженных коронавирусом, умерли. 3363 выздоровели.
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