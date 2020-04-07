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Дания постепенно смягчает вызванные коронавирусом ограничения
08:13 07.04.2020 |
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в понедельник, 6 апреля, объявила о постепенном смягчении ограничительных мер, введенных для сдерживания пандемии заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2. Так, детские сады и начальные школы возобновят работу уже с 15 апреля. Остальные школьники смогут вернуться в классы с 10 мая.
Эксперты в области здравоохранения считают подобный шаг "разумным и оправданным", отметила она. При этом глава датского правительства напомнила о необходимых мерах предосторожности.
Однако бары, рестораны, дискотеки, парикмахерские, массажные салоны и торговые центры пока останутся закрытыми. Кроме того, жителям королевства по-прежнему запрещено собираться группами более 10 человек. "Повседневная жизнь пока что не вернется в прежнее русло. Мы проживем еще многие месяцы с большим числом ограничений", - подчеркнула Фредериксен, призвав сограждан придерживаться их.
По официальным данным, в Дании (включая автономии - Фарерские острова и Гренландию) к вечеру 6 апреля выявлено более 4800 заражений коронавирусом и 187 смертей.
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