В Китае впервые с января никто не умер

Власти Китая минувшей ночью сообщили, что впервые с января на материковой части страны за сутки не было зарегистрировано ни одного летального исхода от Covid-19.

В сообщении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР говорится, что выявлено 32 новых случая заражения, и все они - завозные. В провинции Хубэй, которая стала очагом вспышки коронавируса, за день не было выявлено ни одного нового случая.

Ранее там ослабили жесткие карантинные меры, а со среды начнут снимать ограничения в административном центре провинции - городе Ухань, где началась вспышка коронавируса.

Всего, по данным на утро вторника, коронавирусом в мире заразилось более 1,3 млн человек, число смертей приближается к 75 тысячам.