Финансовые новости
- |
- 07.04.20
- |
- 08:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США признали террористами организацию русских националистов
22:33 06.04.2020 |
Власти США в понедельник, 6 апреля, признали созданную в России организацию "Русское имперское движение" (РИД) террористической. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Государственного департамента США.
Ранее о намерении Госдепа включить РИД в список террористических организаций заявил координатор ведомства по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс. В интервью газете The New York Times он назвал эту меру беспрецедентной. "Это первый случай, когда США признали террористами сторонников превосходства белой расы, что подтверждает, насколько серьезно нынешняя администрация относится к этой угрозе", -указал Сейлс.
Одним из поводов для того, чтобы причислить РИД к террористическим группировкам, стал контакт русских националистов с экстремистами из Швеции. В 2017 году трое шведов были осуждены за подготовку теракта, направленного против беженцев. Двое из них предположительно ездили в Санкт-Петербург, где проходили боевую подготовку в специальном лагере РИД.
В России в списке организаций, признанных террористическими, РИД не значится. Однако сайт организации и несколько номеров ее печатного издания внесены Минюстом России в федеральный список экстремистских материалов. Сайт организации заблокирован на территории РФ.
"Русское имперское движение" существует с 2002 года. Своими задачами оно называет защиту традиционных русских ценностей, поддержку политической, духовной и культурной русской экспансии, борьбу с русофобией, нелегальной иммиграцией, церковными ересями и расколами, а также активную пропаганду русского христианского национализма.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар обвалили на крупном сливе валюты. Ходят слухи о распродаже «Нафтогаза»
ТОП-НОВОСТИ
|Сочинение на 10 страниц. Зачем правительство Шмыгаля написало пустую программу
|Нелегальные АЗС готовы вернуться
|Охота на президентов: Как Зеленского с Порошенко искусственно будут делать «друзьями»
|Украине крайне необходим терминал для резервного снабжения СУГ с моря
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Еврокомиссия приняла пакет финансовых мер для поддержки фермеров
|ЕЦБ скупает гособлигации Италии на фоне пандемии коронавируса
|Канцлер Австрии объявил график смягчения карантинных мер
|Дания постепенно смягчает вызванные коронавирусом ограничения
|В Китае впервые с января никто не умер
|США признали террористами организацию русских националистов
Это интересно
|Китайцы сделают батареи для электрокаров, в которые можно забивать гвозди
|Украинские преступники дублировали SIM-карты с целью хищения средств
|Представлен «самый мощный мобильный процессор». Intel анонсировала CPU Comet Lake-H
|В ноутбуках Asus ROG используется термоинтерфейс из жидкого металла
|YouTube готовит конкурента TikTok
|Двухэкранный ноутбук ASUS Zephyrus Duo 15 занял вершину пирамиды ROG
|Маск запретил сотрудникам SpaceX пользоваться Zoom