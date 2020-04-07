Баффет сократил долю в авиакомпаниях США. Раньше он в них очень верил

Уоррен Баффет , «оракул из Омахи», распродает акции авиационных компаний. В первые два дня апреля его инвестиционная компания продала около 13 млн акций Delta Air Lines примерно на $314 млн и 2,3 млн акций Southwest Airlines за $74 млн, сообщил Reuters, сославшись на нормативные документы Berkshire Hathaway.

Ранее общая доля Уоррена Баффета в Delta Air Lines составляла примерно 11,1%, а в Southwest Airlines - 10,4%. Теперь каждая из этих долей сократилась на 18% и 4% соответственно.

О продаже стало известно в пятницу, 3 апреля. На этой новости акции Southwest Airlines в моменте обвалились на 6%, а бумаги Delta Air Lines подешевели на 8%. Сегодня на премаркете обе компании продолжают двигаться вниз. На 15:25 мск бумаги Southwest Airlines снижаются почти на 2%, Delta Air Lines - более чем на 6%.

Конгломерат в Омахе, штат Небраска, входит в число крупнейших акционеров четырех ведущих перевозчиков США - Delta Air Lines, Southwest Airlines, American Airlines и United Airlines.

Berkshire Hathaway не сообщила, почему приняла решение о продаже. В американском деловом издании Investor's Business Daily предположили, что причиной стало резкое падение спроса на авиаперевозки из-за эпидемии коронавируса. Сейчас страны ограничивают поездки, а пассажиры отменяют запланированные перелеты и остаются дома. Это ведет к падению доходов компаний.

Delta Air Lines ожидает, что на этом фоне ее выручка во втором квартале упадет на 90%. А авиаперевозчик United Airlines сообщил, что временно отменит до 90% своих рейсов в аэропорты Нью-Йорка и Нью-Джерси.

В пятницу также стало известно, что авиакомпании JetBlue, American Airlines, United Airlines и Delta Air Lines подали заявки в Министерство финансов США на получение правительственных субсидий. Перевозчики надеются, что это поможет им не отправлять своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.