Финансовые новости
- |
- 07.04.20
- |
- 08:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Баффет сократил долю в авиакомпаниях США. Раньше он в них очень верил
18:31 06.04.2020 |
Уоррен Баффет , «оракул из Омахи», распродает акции авиационных компаний. В первые два дня апреля его инвестиционная компания продала около 13 млн акций Delta Air Lines примерно на $314 млн и 2,3 млн акций Southwest Airlines за $74 млн, сообщил Reuters, сославшись на нормативные документы Berkshire Hathaway.
Ранее общая доля Уоррена Баффета в Delta Air Lines составляла примерно 11,1%, а в Southwest Airlines - 10,4%. Теперь каждая из этих долей сократилась на 18% и 4% соответственно.
О продаже стало известно в пятницу, 3 апреля. На этой новости акции Southwest Airlines в моменте обвалились на 6%, а бумаги Delta Air Lines подешевели на 8%. Сегодня на премаркете обе компании продолжают двигаться вниз. На 15:25 мск бумаги Southwest Airlines снижаются почти на 2%, Delta Air Lines - более чем на 6%.
Конгломерат в Омахе, штат Небраска, входит в число крупнейших акционеров четырех ведущих перевозчиков США - Delta Air Lines, Southwest Airlines, American Airlines и United Airlines.
Berkshire Hathaway не сообщила, почему приняла решение о продаже. В американском деловом издании Investor's Business Daily предположили, что причиной стало резкое падение спроса на авиаперевозки из-за эпидемии коронавируса. Сейчас страны ограничивают поездки, а пассажиры отменяют запланированные перелеты и остаются дома. Это ведет к падению доходов компаний.
Delta Air Lines ожидает, что на этом фоне ее выручка во втором квартале упадет на 90%. А авиаперевозчик United Airlines сообщил, что временно отменит до 90% своих рейсов в аэропорты Нью-Йорка и Нью-Джерси.
В пятницу также стало известно, что авиакомпании JetBlue, American Airlines, United Airlines и Delta Air Lines подали заявки в Министерство финансов США на получение правительственных субсидий. Перевозчики надеются, что это поможет им не отправлять своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар обвалили на крупном сливе валюты. Ходят слухи о распродаже «Нафтогаза»
ТОП-НОВОСТИ
|Сочинение на 10 страниц. Зачем правительство Шмыгаля написало пустую программу
|Нелегальные АЗС готовы вернуться
|Охота на президентов: Как Зеленского с Порошенко искусственно будут делать «друзьями»
|Украине крайне необходим терминал для резервного снабжения СУГ с моря
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Еврокомиссия приняла пакет финансовых мер для поддержки фермеров
|ЕЦБ скупает гособлигации Италии на фоне пандемии коронавируса
|Канцлер Австрии объявил график смягчения карантинных мер
|Дания постепенно смягчает вызванные коронавирусом ограничения
|В Китае впервые с января никто не умер
|США признали террористами организацию русских националистов
Это интересно
|Китайцы сделают батареи для электрокаров, в которые можно забивать гвозди
|Украинские преступники дублировали SIM-карты с целью хищения средств
|Представлен «самый мощный мобильный процессор». Intel анонсировала CPU Comet Lake-H
|В ноутбуках Asus ROG используется термоинтерфейс из жидкого металла
|YouTube готовит конкурента TikTok
|Двухэкранный ноутбук ASUS Zephyrus Duo 15 занял вершину пирамиды ROG
|Маск запретил сотрудникам SpaceX пользоваться Zoom