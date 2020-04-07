Билл Гейтсвышел на тропу войны с коронавирусом

Билл Гейтс заявил на днях о том, что его благотворительный фонд сейчас финансирует строительство заводов для производства семи различных кандидатов на вакцины против коронавируса. При этом Гейтс отметил, что в конечном итоге будут выбраны одна либо две вакцины, то есть инвестиции в остальные объекты по сути будут бесполезными.

"Несмотря на то, что в итоге мы выберем не больше двух из них, мы собираемся финансировать фабрики для всех семи, просто чтобы не тратить время на поиски ответа на вопрос, какая вакцина работает, и лишь затем строить завод"

Гейтс убеждён, что одновременное тестирование вакцин и постройка фабрик имеют важное значение для ускорения разработки. Бывший глава Microsoft считает, что на всё это может уйти около полутора лет.

Сколько денег будет потрачено в рамках этой инициативы, Гейтс не уточнил, но в своём рассказе оперировал фразами «миллиарды долларов».