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Билл Гейтсвышел на тропу войны с коронавирусом
09:47 06.04.2020 |
Билл Гейтс заявил на днях о том, что его благотворительный фонд сейчас финансирует строительство заводов для производства семи различных кандидатов на вакцины против коронавируса. При этом Гейтс отметил, что в конечном итоге будут выбраны одна либо две вакцины, то есть инвестиции в остальные объекты по сути будут бесполезными.
"Несмотря на то, что в итоге мы выберем не больше двух из них, мы собираемся финансировать фабрики для всех семи, просто чтобы не тратить время на поиски ответа на вопрос, какая вакцина работает, и лишь затем строить завод"
Гейтс убеждён, что одновременное тестирование вакцин и постройка фабрик имеют важное значение для ускорения разработки. Бывший глава Microsoft считает, что на всё это может уйти около полутора лет.
Сколько денег будет потрачено в рамках этой инициативы, Гейтс не уточнил, но в своём рассказе оперировал фразами «миллиарды долларов».
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