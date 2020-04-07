МВФ выделит триллион долларов на преодоление последствий пандемии

Международный валютный фонд готов выделить $1 триллион на преодоление финансового кризиса, который вызвала пандемия коронавирус.

Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева в своем обращении, опубликованном на странице фонда в Twitter.

По ее словам, МВФ готов привлечь весь резервный фонд в размере $1 триллиона, чтобы преодолеть кризис, ведь еще никогда за 75-летнюю историю фонда страны не нуждались в таком экстренном финансировании. Сейчас в МВФ одновременно обратились 85 стран. Георгиева отметила, что даже во время кризиса в 2008-2009 годах ситуация была лучше.

"Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она гораздо хуже, чем глобальный экономический кризис. И это кризис, который требует, чтобы мы сплотились. ВОЗ существует для защиты здоровья людей; МВФ - защитить здоровье мировой экономики", - сказала Георгиева.

Она добавила, что больше всего страдают страны, которые развиваются, поскольку у них меньше ресурсов для борьбы с экономическим кризисом и преодоления эпидемии коронавируса. Именно этим странам в первую очередь будут оказывать финансовую поддержку.