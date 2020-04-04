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Каталония просит армию Испании помочь в борьбе с коронавирусом
22:36 03.04.2020 |
Каталония просит армию Испании помочь в борьбе с эпидемией коронавируса.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом заявила министр здравоохранения Каталонии Альба Вергес.
Испанские военные уже помогают обустраивать полевой госпиталь в Сабаделе, городе возле Барселоны.
"Мы попросили помощь не только для развертывания полевого госпиталя, но и помощь [военных] врачей и медсестер", - рассказала министр в комментарии общественному вещателю Catalunya Radio.
Министр добавила, что вскоре полевой госпиталь может понадобиться также в городе Игуалада близ Барселоны. По ее словам, отделы интенсивной терапии уже "достигают лимита возможной нагрузки": из имеющихся 1800 мест пока заняты 1764.
По состоянию на четверг, в Каталонии количество подтвержденных случаев коронавируса достигло примерно 22 тысяч, а количество смертей от COVID-19 превысило две тысячи. По словам Альбы Вергес, среди инфицированных - около 3500 медиков.
Как отмечает издание, министра ранее критиковали за промедление с привлечением испанских военных к борьбе с эпидемией - поскольку это продемонстрировало бы зависимость Каталонии.
Ранее сообщалось, что на утро 3 апреля количество заражений коронавирусом в Испании выросла до 117 710 - на 7500 случаев за последние 24 часа. От осложнений умерли почти 11 тысяч человек.
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