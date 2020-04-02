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ВОЗ: 95% жертв коронавируса в Европе старше 60 лет
17:14 02.04.2020 |
По данным европейского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 95% погибших в связи с коронавируса в Европе имели более 60 лет.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на англоязычную службу Deutsche Welle, об этом в четверг на онлайн-конференции в Копенгагене рассказал Ганс Клюге, региональный директор ВОЗ в Европе.
По его словам, более половины смертельных случаев было зафиксировано среди людей старше 80 лет.
Однако Клюге подчеркнул, что представление, будто коронавирус влияет только на пожилых людей, является ложным.
По его словам, тяжелые случаи заболевания наблюдались у подростков и молодых людей в возрасте более 20 лет. Причем многие из них нуждались в интенсивной терапии и некоторые умерли, добавил он.
"Молодые люди не являются неуязвимыми", - подчеркнул Клюге.
По его словам, последние статистические данные показывают, что в Европе умерло более 30 тысяч человек в связи с вирусом, преимущественно в Италии, Франции и Испании.
В 4 из 5 умерших было по крайней мере еще одно хроническое заболевание, например, сердечно-сосудистое заболевание, гипертония или диабет.
Напомним, ранее коронавирус поборол 101-летний итальянец из города Римини и 101-летняя женщина из Нидерландов.
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