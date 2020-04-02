Финансовые новости
- |
- 02.04.20
- |
- 21:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Fitch из-за коронавируса ухудшило прогноз мировой экономики до спада на 1,9% в 2020 году
17:52 02.04.2020 |
Международное рейтинговое агентство ожидает падения мирового ВВП на 1,9% в 2020 году, при этом глубокая рецессия теперь является базовым сценарием.
"Скорость, с которой развивается пандемия коронавируса, потребовала еще одного раунда значительных сокращений наших прогнозов ВВП. Теперь мы ожидаем, что мировая экономическая активность сократится на 1,9% в 2020 году, при этом ВВП США, еврозоны и Великобритании снизится на 3,3%, 4,2% и 3,9% соответственно", - сообщается в пресс-релизе агентства.
Восстановление Китая после сбоев в первом квартале будет резко ограничено глобальной рецессией, и рост экономики страны по итогам этого года будет ниже 2%.
"Прогноз падения мирового ВВП на год в целом соответствует мировому финансовому кризису, но непосредственный удар по деловой активности и рабочим местам в первой половине этого года будет хуже", - отмечает главный экономист Fitch Брайан Коултон.
"Распространение COVID-19 и необходимые для борьбы с коронавирусом действия означают, что теперь мы должны включить полномасштабные карантины в Европе и США (и во многих других странах) в наши базовые прогнозы", - говорится в обзоре. Аналитики не учитывали это в мартовском прогнозе мировой экономики (GEO).
Режим самоизоляции может привести к падению экономик Европейского союза и США на 28-30% во втором квартале. Это беспрецедентное квартальное снижение ВВП в мирное время, и оно аналогично тому, что мы прогнозируем для Китая на первый квартал.
"Исходя из предположения, что кризис в сфере здравоохранения в целом спадет во втором полугодии этого года, должно произойти существенное постепенное восстановление активности после снятия ограничений", - отмечается в сообщении. Изменение потоков расходов, восстановление запасов продукции, а также воздействие от стимулирующих мер правительств окажут этому поддержку.
Однако в число сдерживающих возобновление экономического подъема факторов войдут сокращение капиталовложений, рост числа безработных, шоковые цены на сырье и ситуация на финансовых рынках.
"Наш базовый прогноз не предполагает, что ВВП в США и Европе вернется к довирусному уровню до конца 2021 года", - сказал Култон.
Рост доходности корпоративных облигаций и бондов emerging market приводит к ужесточению условий привлечения финансирования в мире, а укрепление доллара США и падение цен на сырьевые товары еще больше осложнят рост экономик развивающихся стран.
"Наш прогноз цены нефти на 2020 год (среднегодовой показатель для сорта Brent) был снова понижен до $35 за баррель", - говорится в сообщении.
Неопределенность, связанная со всеми прогнозами, чрезвычайно высока, и велика вероятность их дальнейшего ухудшения. Если для локализации коронавируса потребуется более длительный карантинный период, ущерб для ВВП будет более значительным.
"Наш анализ предполагает возможное дополнительное снижение ВВП на 2 процентных пункта в дополнение к базовому прогнозу для США и Европы в случае, если период самоизоляции будет продлен до восьми недель, а затем сниматься более медленно", - отмечается в обзоре.
Кроме того, это задержит процесс восстановления после окончания кризиса.
"Неспособность сдержать вирус приведет к еще более неблагоприятным последствиям", - отмечают аналитики Fitch.
Прогноз ВВП на 2020-2021 гг (в %):
|средний в 2014-2018гг
|2018г
|2019г
|2020г
|2021г
|США
|2,5
|2,9
|2,3
|-3,3
|3,8
|еврозона
|2
|1,9
|1,2
|-4,2
|2,9
|Китай
|7
|6,7
|6,1
|1,6
|7,6
|Япония
|0,9
|0,3
|0,7
|-2,7
|2,2
|Великобритания
|2
|1,3
|1,4
|-3,9
|3
|развитые страны
|2
|2,1
|1,7
|-3,4
|3,3
|развивающиеся страны
|4,8
|5,1
|4,4
|0,7
|6
|мир
|3
|3,2
|2,7
|-1,9
|4,3
Прогноз изменения потребительских цен на конец периода (в %):
|средняя в 2014-2018гг
|2018г
|2019г
|2020г
|2021г
|США
|1,5
|1,9
|2,3
|0,9
|1,1
|еврозона
|0,8
|1,5
|1,3
|0,4
|1,1
|Китай
|1,8
|1,9
|4,5
|2
|1,6
|Япония
|1
|0,3
|0,8
|-0,1
|0,4
|Великобритания
|1,5
|2,1
|1,3
|1
|1,2
Прогноз процентных ставок на конец периода (в %):
|средняя в 2014-2018гг
|2018г
|2019г
|2020г
|2021г
|США
|0,83
|2,5
|1,75
|0,25
|0,25
|доходность 10-летних UST
|2,32
|2,68
|1,92
|1,3
|1,5
|еврозона
|0,04
|0
|0
|0
|0
|Китай
|3,49
|3,3
|3,25
|2,75
|2,75
|Япония
|-0,02
|-0,1
|-0,1
|-0,1
|-0,1
|Великобритания
|0,46
|0,75
|0,75
|0,1
|0,1
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Трудно стать дворником. Почему методы Рузвельта не помогут Шмыгалю
|Виталий Портников: Керченский мост превращается для крымчан в своеобразную «дорогу смерти»
|Банковские казначеи отмечали заметное оживление валютного рынка 1 апреля
|Кабмин усиливает карантин: список новых ограничений
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Fitch из-за коронавируса ухудшило прогноз мировой экономики до спада на 1,9% в 2020 году
|ВОЗ: 95% жертв коронавируса в Европе старше 60 лет
|Лукашенко заявил, что договорился с Путиным отложить вопросы политической интеграции
|BofA ожидает падения ВВП Украины в 2020г на 5,6%
|Страны ЕС недооценили угрозу коронавируса, – Reuters
|Суд ЕС: Польша, Венгрия и Чехия незаконно отказались от расселения беженцев
Это интересно
|Новый Mitsubishi Pajero научится заряжаться от розетки
|Мошенники продвигали в YouTube фейковую раздачу криптовалют от имени Билла Гейтса
|Представлен Genesis G80 нового поколения
|Honor 30S — мощный смартфон с 5G, продвинутой камерой и ценой от $340
|Honor представила 7-нм чип Kirin 820 5G с массой улучшений по сравнению с Kirin 810
|Чем может помочь смартфон в борьбе с эпидемией коронавируса?
|BMW и Toyota разработали новую силовую установку на водороде