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Страны ЕС недооценили угрозу коронавируса, – Reuters
14:21 02.04.2020 |
За месяц до того, как в Европе начался дефицит медицинских масок и тестов на коронавирус, правительства стран-членов ЕС заверяли Еврокомиссию, что их системы здравоохранения готовы, и нет необходимости принимать больше мер.
Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.
Страны ЕС в начале февраля заверяли Еврокомиссию, что готовы встретить пандемию коронавируса во всеоружии, хотя реальность оказалась совсем другой, следует из стенограмм нескольких закрытых совещаний, которые прошли в Брюсселе в конце января - начале февраля.
Как следует из стенограммы, только 4 из 27 государств выразили опасения по поводу возможной нехватки защитных средств и оборудования.
Специальная программа поставок масок, респираторов и других необходимых средств была запущена Брюсселем только 28 февраля - после неоднократных напоминаний странам-членам о необходимости уточнить количество того, в чем они нуждаются.
Италия, Испания и Франция, которые сильнее других стран Евросоюза пострадали от коронавируса, до сих пор испытывают недостаток масок, респираторов и аппаратов искусственной вентиляции легких.
Ряд стран ЕС фактически проигнорировал напоминание Брюсселя о необходимости подробного инструктажа медперсонала о мерах предосторожности в период эпидемии. В Италии лишь 24 февраля было отдано распоряжение врачам и медсестрам носить защитные маски при работе с заболевшими. Коронавирусом заразились около 10 тысяч итальянских медицинских работников - это 9% от всех случаев коронавирусной инфекции в стране.
Правительства ЕС начали осознавать всю серьезность ситуации в марте, но вместо того, чтобы сосредоточиться на совместных действиях, многие прибегли к протекционистским мерам, поднимая торговые барьеры, которые препятствую экспорту медицинского оборудования соседним странам.
Италия все еще имеет лишь часть из 90 миллионов масок, в которых нуждаются медицинские работники каждый месяц, Франция заказала более 1 миллиарда масок на прошлой неделе, и производители адаптируют производственные линии для изготовления.
Риск того, что системы здравоохранения могут превысить свои возможности, рассматривался агентством ЕС по борьбе с болезнями в середине февраля как "от слабого до умеренного". При этом агентство полагается на оценки отдельных государств-членов ЕС.
Месяц спустя агентство ЕС по борьбе с болезнями обновило свою оценку, заявив, что ни в одной стране к середине апреля не будет достаточно коек для интенсивной терапии.
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