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Еврокомиссия объявила новую концепцию сокращенного рабочего дня на период пандемии
12:56 02.04.2020 |
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о внедрении новой концепции сокращенного рабочего дня, которая должна поддержать компании и сотрудников, временно оставшихся без работы из-за пандемии Covid-19.
Об этом фон дер Ляйен заявила в видеообращении, обнародованном на мультимедийном портале Евросоюза.
«Мы, европейцы, страдаем сейчас от величайшей человеческой трагедии со времен войны. Сердце каждого из нас разбито гибелью тысяч людей, чьи жизни унес коронавирус. Тяжелейшему удару gподверглись Италия и Испания, мы скорбим вместе с ними», - сказала президент Еврокомиссии.
Она отметила, что пандемия драматическим образом изменила жизнь каждого европейца. Миллионы людей не могут ходить на работу, но в то же время они вынуждены покупать продукты и оплачивать счета. Компании выплачивают заработную плату работникам, даже в условиях когда сейчас они не зарабатывают денег. Чтобы помочь в этой ситуации, Европа выдвигает новую инициативу под названием Sure - State-supported short-time work. («краткосрочная работа при государственной поддержке»).
«Тысячи сильных и здоровых компаний борются за выживание во время кризиса. Они нуждаются в поддержке, чтобы пройти через него. Именно поэтому мы разработали эту концепцию краткосрочного труда. Ее цель - помочь Италии, Испании и всем другим странам, которые испытали тяжелый удар», - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, эта концепция основана на опыте успешного преодоления финансового кризиса 2008 года.
«Концепция позволяет уменьшить эффект рецессии, удерживать людей на рабочих местах и дает компаниям возможность вернуться на рынки с новыми силами. Идея проста. Если компания не получает заказов или остается без работы вследствие внешних шоковых явлений, подобных коронавирусу, она не будет увольнять своих работников. Она сохранит за ними рабочие места, даже если работникам придется выполнять меньший объем работы. Остальное время работники могут, например, осваивать новые навыки на пользу себе и своей компании», - пояснила глава Еврокомиссии.
Такая практика, по ее убеждению, позволит «залатать дыры» в кошельках работников во время кризиса, предоставит им возможность платить за жилье и покупать необходимое. В то же время такая практика будет иметь положительный эффект для всей экономики. Как результат - компании и работники смогут вернуться к нормальному ритму работы сразу после завершения кризиса, когда вновь возрастет потребление и появятся новые заказы на продукцию.
«Это важно, чтобы немедленно перезапустить экономический двигатель Европы. На этой неделе Еврокомиссия предложит новый инструмент в поддержку такого краткосрочного труда. Он поможет наиболее уязвимым странам, а гарантируется всеми странами-членами. Это - проявление европейской солидарности в действии», - подытожила Урсула фон дер Ляйен.
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