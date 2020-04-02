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Экономисты начинают сомневаться в V-образном восстановлении мировой экономики - СМИ
23:24 01.04.2020 |
Пандемия коронавируса гарантировано приведет к рецессии в мировой экономике, однако экономисты начинают терять уверенность в возможности ее быстрого возвращения к росту, пишет агентство Bloomberg.
Базовый сценарий экспертов предусматривает, что восстановление экономики, которое, вероятно, будет стремительным, начнется во второй половине 2020 года. Между тем на фоне распространения коронавирусной инфекции по Европе и Северной и Южной Америке, а также большого количества ее последствий многие начинают сомневаться в этом прогнозе.
В основе этих сомнений лежит тот факт, что ситуация в экономике зависит от того, что большинство экономистов не могут спрогнозировать, а именно от траектории распространения заболевания.
"У нас нет уверенности, что вирус исчезнет к концу второго квартала", - сказал американский экономист и лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 года Джозеф Стиглиц, которого цитирует агентство.
Он отметил, что, если распространение вируса продолжится в течение лета, "все последствия будут усилены".
Кроме того, экономисты задаются и рядом других вопросов, и их сомнения все больше подрывают предположение о том, что восстановление экономики будет V-образным, то есть подразумевающим быстрое возвращение к росту.
Представители сферы здравоохранения, вероятно, будут выступать за постепенное возвращение к нормальному трудовому циклу, и меры социального дистанцирования могут сохраниться на более длительный период.
Помимо отрицательных последствий для финансовой отрасли такая ситуация, вероятно, ограничит расходы на туризм и траты в магазинах и ресторанах. Так, потребители в Китае уже проявляют осторожность, несмотря на то, что власти назвали возвращение на торговые площадки безопасным.
Главный экономист Moody's Analytics Марк Занди сравнил траекторию восстановления экономики с логотипом производителя спортивных товаров Nike Inc.
В частности, эксперт прогнозирует, что ВВП США во втором квартале может упасть на 25% в годовом выражении, подскочить максимум на 15% в третьем квартале и продемонстрировать нулевую динамику в четвертом квартале.
При этом многое будет зависеть от темпов восстановления числа рабочих мест. Международная организация труда предупреждает, что число рабочих мест в мире может сократиться на 25 млн, в то время как эксперты Goldman Sachs Group Inc. прогнозируют скачок уровня безработицы в США до 15%.
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