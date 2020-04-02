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Южная Корея планирует ввести налог на выбросы углерода
16:46 01.04.2020 |
Южная Корея введет налог на выбросы углерода чтобы достичь нулевого баланса выбросов к 2050 году. Такой финансовый инструмент рассматривается в соответствующей программе, инициированной правительством страны.
Вопрос такого налогообложения должен быть вынесен на общественное обсуждение.
Кроме налога на выбросы углерода, правительство рассмотрит возможность введения льготного налогообложения для зеленых предприятий и стимулирования рыночных инициатив, таких как RE100 (100% ВИЭ) для продвижения возобновляемой энергии в промышленном секторе и создание большего количества зеленых рабочих мест.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обещает принять план аналогичный европейскому «зеленому соглашению».
По замыслу Демократической партии действующего президента, план будет направлен на расширение инвестиций в чистые технологии и повышение конкурентоспособности возобновляемых источников энергии. Кроме того, будет создана программа для содействия промышленным инновациям, с помощью которой Корея будет стимулировать развитие низкоуглеродной промышленности и энергоэффективности.
План также включает в себя водородную стратегию. Системы "энергия-газ" (Power-to-Gas) будут дополнять электроэнергетическую систему и играть важную роль в транспортном секторе. План содержит меры по адаптации инфраструктуры, обеспечения ее готовности к водороду, а также меры поддержки трансформации автомобильной промышленности.
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