Чем может помочь смартфон в борьбе с эпидемией коронавируса?

Эпидемия коронавируса по-прежнему ширится в Германии с пугающей скоростью, хотя кривая роста и стала чуть менее крутой. Тот факт, что число инфицированных теперь удваивается раз в пять дней, а не как прежде каждые три, - слабое утешение. Считается, что снизить скорость распространения вируса SARS-CoV-2 можно было бы с помощью более массового и более точного тестирования.

Проблема в том, что, во-первых, мощности лабораторий ограничены, а, во-вторых, имеет смысл тестировать только тех, кто вообще мог заразиться, то есть имел контакт с заболевшим, но сам при этом остается бессимптомным. Выход в Германии видят в применении специального приложения к смартфону, позволяющего определить круг лиц, которые приближались к установленному позднее носителю коронавируса.

Азиатские методы геолокации Германии не подходят

В Германии внимательно изучили методы геолокации, которые применяют в этих целях в некоторых странах Азии - Китае, Тайване, Гонконге, Сингапуре, Южной Корее. Опыт большинства таких стран в ФРГ, где крайне придирчиво следят за соблюдением тайны личных данных, неприменим.

На Тайване, например, власти используют координаты геолокации конкретных смартфонов для установления местонахождения потенциально инфицированного человека и наблюдения за соблюдением им домашнего карантина. Нарушителю режима грозит штраф в 30 000 евро и огласка его имени. В Сингапуре и Гонконге с помощью данных личных смартфонов также следят за соблюдением карантина, а еще восстанавливают схему передвижения их владельцев и публикуют адреса домов, в которых находятся посаженные в карантин.

Больше подходит для Германии опыт Южной Кореи, в которой жители делятся данными геолокации своих смартфонов на добровольной основе. В этой стране удалось резко замедлить темп распространения коронавируса, не прибегая к переводу общественной и экономической жизни в коматозное состояние.

Жители Южной Кореи, однако, отнюдь не столь щепетильны в вопросах охраны личных данных, как немцы. И власти Германии понимают, что добровольно участвовать в каких бы то ни было технологических схемах контроля за распространением инфекции граждане страны будут, только имея гарантии сохранения анонимности. Над таким решением сейчас и трудятся эксперты двух немецких институтов - имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut) и имени Генриха Герца (Heinrich-Hertz-Institut).

Технология Bluetooth позволяет вести дневник контактов

Они разрабатывают специальное приложение, которое использует технологию ближней связи Bluetooth, превращающей любой смартфон в приемник и передатчик одновременно. Смартфон с таким приложением и включенным Bluetooth сканирует окружение, определяя наличие других смартфонов в небольшом радиусе.

Приложение генерирует и периодически меняет идентификационный номер (ID), по которому самого владельца смартфона вычислить невозможно. Когда два таких смартфона оказываются какое-то время на расстоянии ближе, чем пара метров друг от друга - например, по соседству в автобусе, вагоне метро или в очереди в кассу супермаркета - они обмениваются такими номерами, сохраня их поначалу только в своей памяти в течение двух недель. Ведут, своего рода, дневник контактов.

Если позднее владелец одного из смартфонов оказывается инфицированным и вносит в приложение соответствующую информацию, ID автоматически поступает на сервер, к которому имеют доступ только эти два института. При этом имя, номер телефона и прочие личные данные человека остаются анонимными.

Информация на сервере позволяет расшифровать ID всех прочих приложений на смартфонах, находившихся некоторое время вблизи того, чей владелец оказался инфицированным. На эти приложения и поступает сигнал тревоги с уведомлением о возможном заражении, а также рекомендацией сдать мазок на анализ и сесть на карантин. Но сами владельцы смартфонов с такими приложениями по-прежнему остаются анонимными.

Использование технологии Bluetooth считается намного более надежным вариантом, чем геолокация с применением данных с вышек сотовой связи, поскольку в зоне действия одной такой антенны могут находится два телефона на расстоянии и в 50 метров - абсолютно безопасном с точки зрения передачи вируса.

Охрана личных данных превыше всего

Министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) в принципе поддерживает идею использования такого антикоронавирусного приложения к смартфонам, но настаивает на выполнении целого ряда требований.

"Важно, чтобы при этом соблюдались нормы правового государства, - заявила она. - Это значит, во-первых, что тем самым действительно можно спасать жизни людей, а, во-вторых, должны соблюдаться все права граждан, чего можно достичь только добровольностью использования такого приложения".

На необходимость строго соблюдения принципа охраны личных данных обращает внимание и сопредседатель фракции оппозиционных "зеленых" Катрин Гёринг-Эккард (Katrin Göring-Eckardt): "Должно быть совершенно ясно, что никто не может ни за мной проследить, ни я не могу установить, больна ли моя соседка по дому".

Число тестов на коронавирус будет увеличено

Но у уполномоченного правительства Германии по охране личных данных социал-демократа Ульриха Кельбера (Ulrich Kelber), похоже, нет принципиальных возражений против разработки двух институтов. Охрана здоровья и сохранение тайны личных данных, по его словам, не противоречат друг другу. Так, децентрализованное хранение данных о контактах на самих смартфонах, указал он, гарантирует, что никто не сможет узнать, где человек был и с кем встречался. В любом случае, ведомство Кельбера будет сопровождать введение нового приложения, которое будет готово, обещают эксперты, в первой декаде апреля.

Его установка на смартфоны будет добровольной, но вице-канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) не сомневается, что подавляющее большинство жителей Германии воспользуются такой возможностью. "Я исхожу из того, что так поступит практически каждый, - заявил Шольц, - и тогда это сработает".

Но для того, чтобы приложение к смартфонам действительно оказалось действенным средством ограничения скорости распространения коронавирусной инфекции, требуется не только готовность жителей Германии установить его на свои смартфоны, но и наращивание лабораторного потенциала. Ведь человек, получивший на свой телефон сигнал тревоги, должен иметь возможность быстро пройти тест, он едва ли согласится просто так из-за подозрения отправиться на две недели в домашний карантин.