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В ЕС призывают к санкциям против Венгрии за инструментализацию COVID-19
09:21 01.04.2020 |
Все больше европейских политиков призывают задуматься о введении санкций в отношении Венгрии в связи со злоупотреблением режимом ЧП, введенным в стране на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Так, министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью немецкой газете Welt, опубликованном в среду, 1 апреля, заявил, что европейцам нельзя мириться в тем, что внутри ЕС существует "диктаторское правительство", и призвал отправить Венгрию на "политический карантин".
30 марта парламент Венгрии одобрил законопроект, согласно которому правительство премьер-министра Виктора Орбана получает расширенные полномочия на время действия в стране режима чрезвычайного положения, объявленного 11 марта в связи с пандемией коронавируса.
Особые полномочия правительства Венгрии в условиях ЧП
Согласно новому закону, премьер-министр Венгрии и глава правящей националистической партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Виктор Орбан будет фактически единолично управлять страной с помощью указов и декретов, а правительство сможет продлевать режим ЧП на неопределенный срок без голосования в парламенте. Закон также разрешает кабмину приостанавливать исполнение определенных законов и применять "иные исключительные меры" в целях борьбы с COVID-19.
По мнению главы МИД Люксембурга Ассельборна, в подобной ситуации "венгерское правительство нельзя больше допускать к столу, за которым собираются представители европейских институтов". В этой связи политик призвал исключить представителей Венгрии из состава советов министров стран-членов ЕС.
Требование исключить партию "ФИДЕС" из фракции EVP
В свою очередь евродепутат от партии Христианско-демократичексий союз (ХДС) Деннис Радтке (Dennis Radtke) требует исключения возглавляемой Орбаном партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" из состава крупнейшей консервативной фракции в Европарламенте - Европейской народной партии (EVP). По словам Радтке, в отношении приверженности праву и демократии "нельзя делать скидки друзьям по партии".
Еще один политик, критикующий венгерский закон о чрезвычайном положении, - председатель Европарламента Давид Сассоли. "Никому не позволено использовать пандемию для того, чтобы попирать наши свободы", - заявил итальянский политик 31 марта в Брюсселе. "Все страны-члены ЕС обязаны оберегать основные ценности Евросоюза. Парламенты должны оставаться открытыми, а пресса - свободной", - добавил он.
Что касается главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), то она постаралась избежать прямой конфронтации с Венгрией в вопросе о правомерности особых полномочий, полученных правительством страны в связи с ЧС, вызванной пандемией коронавируса. 31 марта фон дер Ляйен указала на важность соразмерности чрезвычайных мер, принимаемых странами-членами ЕС в связи с пандемией, не упомянув, однако, конкретно Венгрию.
"Европейская комиссия в соотвествии с духом сотрудничества будет наблюдать за применением чрезвычайных мер во всех государствах ЕС", - отметила фон дер Ляйен.
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