Финансовые новости
- |
- 01.04.20
- |
- 14:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Трамп заявил, что США, РФ и Саудовская Аравия будут обсуждать вопрос цены на нефть
07:53 01.04.2020 |
Президент США Дональд Трамп заявил, что США, Россия и Саудовская Аравия будут обсуждать вопрос повышения мировых цен на нефть для поддержки своей нефтяной промышленности.
"Они (РФ и Саудовская Аравия - ред.) планируют собраться, мы все планируем собраться, чтобы оценить, что мы можем сделать. Потому что вы не хотите терять (нефтяную) промышленность. Это тысячи и тысячи рабочих мест", - сказал Трамп на пресс-конференции.
Он признал, что низкие цены на нефть, с одной стороны, помогают американским авиакомпаниям, а с другой - наносят ущерб американской нефтяной промышленности.
"Эти две страны обсуждают (этот вопрос). Я присоединюсь, если это будет необходимо", - добавил президент.
Он отметил, что провел "хороший разговор" с президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом.
Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне замедления спроса на рынке в связи со вспышкой коронавируса, а также исчерпания соглашений ОПЕК+. Страны альянса 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров договоренностей о сокращении добычи нефти, ни об их продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса.
При этом СМИ после провала переговоров ОПЕК+ начали писать о начале ценовой войны производителей. Так, агентство Рейтер сообщало, что Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с основных рынков, предлагая вместо этого свою по более низкой цене. Одновременно королевство официально объявило о наращивании с апреля поставок нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки, что на 300 тысяч баррелей в день выше ее производственных мощностей, за счёт складских запасов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия и Саудовская Аравия не ведут ценовых войн на нефтяном рынке, есть неблагоприятная мировая конъюнктура.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Лерос против Ермака: Когда силовиков втянут в войну соратников Зеленского
|Почему 31 марта на межбанке подешевел доллар и кто пытается двигать его курс вверх
|Битва за землю переносится в суды
|Жить по-старому: Чем Тарану не угодила реформа питания в ВСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Чем может помочь смартфон в борьбе с эпидемией коронавируса?
|В ЕС призывают к санкциям против Венгрии за инструментализацию COVID-19
|МВФ утвердил продление двусторонних соглашений о заимствованиях с государствами-членами до 2024г
|Трамп заявил, что США, РФ и Саудовская Аравия будут обсуждать вопрос цены на нефть
|Группа экспертов НАТО обсудит реформу альянса
|США модернизируют свой ядерный арсенал в Германии
Это интересно
|Apple Watch Series 6 получат Touch ID, отслеживание сна и поддержку Wi-Fi 6
|Huawei P40 Pro оказался самым медленным флагманом современности. Появились результаты тестирования смартфона в AnTuTu
|Google запускает украиноязычный учебный проект «Навчайте з дому»
|Щупальца осьминога послужили прототипом для мягкого роботизированного захвата
|Представлены смартфоны Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+. Самый огромный оптический датчик и первый в мире 10-кратный оптический зум
|Босс Peugeot объяснил, почему исчезают кабриолеты и купе
|В Лондоне появилась улица, где от каждого фонаря можно зарядить электрокар