Группа экспертов НАТО обсудит реформу альянса

После резкой критики президент Франции Эмманюэля Макрона в адрес НАТО, альянс создал экспертную группу в составе 10 человек для разработки предложений по реформированию НАТО. Группу возглавляют экс-глава МВД ФРГ Томас де Мезьер (Thomas de Maiziere) и бывший американский дипломат Уэсс Митчелл, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 31 марта.

Макрон в одном из интервью в начале ноября констатировал "гибель головного мозга" у НАТО. В числе прочего, он раскритиковал слабую координацию между США и европейскими государствами и "агрессивные действия" члена НАТО Турции в северной части Сирии. После этого глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) предложил создать экспертную группу по вопросам реформирования альянса. Участники саммита НАТО в декабре в Великобритании поддержали это предложение.

Эксперты должны подготовить рекомендации по реформированию альянса к следующему саммиту НАТО в начале будущего года. Свои предложения они изложат в докладе Столтенбергу. Экспертам поручено разработать "рекомендации по усилению единства альянса, расширению политических консультаций и координации между странами-партнерами, а также по усилению политической роли НАТО".