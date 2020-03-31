Финансовые новости
- |
- 31.03.20
- |
- 20:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Группа экспертов НАТО обсудит реформу альянса
13:59 31.03.2020 |
После резкой критики президент Франции Эмманюэля Макрона в адрес НАТО, альянс создал экспертную группу в составе 10 человек для разработки предложений по реформированию НАТО. Группу возглавляют экс-глава МВД ФРГ Томас де Мезьер (Thomas de Maiziere) и бывший американский дипломат Уэсс Митчелл, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 31 марта.
Макрон в одном из интервью в начале ноября констатировал "гибель головного мозга" у НАТО. В числе прочего, он раскритиковал слабую координацию между США и европейскими государствами и "агрессивные действия" члена НАТО Турции в северной части Сирии. После этого глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) предложил создать экспертную группу по вопросам реформирования альянса. Участники саммита НАТО в декабре в Великобритании поддержали это предложение.
Эксперты должны подготовить рекомендации по реформированию альянса к следующему саммиту НАТО в начале будущего года. Свои предложения они изложат в докладе Столтенбергу. Экспертам поручено разработать "рекомендации по усилению единства альянса, расширению политических консультаций и координации между странами-партнерами, а также по усилению политической роли НАТО".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Жить по-старому: Чем Тарану не угодила реформа питания в ВСУ
|Тройной удар. Зачем Сивохо сделали коллаборантом без портфеля
|За год Украина должна выплатить по долгам почти 300 миллиардов гривень, дефолт по ним невозможен — эксперты
|Рада приняла закон об открытии рынка земли в Украине с 1 июля 2021г
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Группа экспертов НАТО обсудит реформу альянса
|США модернизируют свой ядерный арсенал в Германии
|Госдума РФ ввела уголовную ответственность за нарушение карантина
|Трамп продлил на год санкции в связи с киберугрозами, в которых обвиняют Россию
|ЕС выделяет 37 млрд евро в ответ на пандемию коронавируса
|В Китае почти 99% крупных промпредприятий возобновили работу
Это интересно
|Представлены смартфоны Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+. Самый огромный оптический датчик и первый в мире 10-кратный оптический зум
|Босс Peugeot объяснил, почему исчезают кабриолеты и купе
|В Лондоне появилась улица, где от каждого фонаря можно зарядить электрокар
|Bugatti начала печатать детали гиперкаров из титана
|В Google Play появятся сотни бесплатных фильмов
|Европейский уборщик космического мусора стал на шаг ближе к реальности
|Теперь аккумуляторы смартфонов Huawei и Honor будут жить дольше. В EMUI появилась новая функция