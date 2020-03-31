США модернизируют свой ядерный арсенал в Германии

В Бюхеле регулярно проходят акции протеста против размещения в ФРГ американского ядерного оружия

"Я чувствую себя потенциальной мишенью", - признается 77-летняя Эльке Коллер (Elke Koller). Пенсионерка живет в непосредственной близости от авиабазы бундесвера в Бюхеле в федеральной земле Рейнланд-Пфальц: над ее домом постоянно с шумом пролетают истребители Tornado. Однако это беспокоит Коллер куда меньше, чем тот факт, что на базе до сих пор хранятся последние американские атомные бомбы, оставшиеся на территории ФРГ со времен холодной войны. По оценкам экспертов, в Бюхеле в данный момент находится от 15 до 20 ядерных зарядов. Официально, правда, это не подтверждено.

Ядерные боеголовки в Бюхеле - наследие холодной войны

В период холодной войны США - с целью удержать СССР от нападения - разместили в Западной Европе значительное количество ядерных боеголовок. После 1991 года большую их часть вывезли, однако около 150 бомб до сих пор остаются на континенте и хранятся на территории разных стран - Италии, Бельгии, Нидерландов, Германии и Турции.

Между тем многие немцы до сих пор не знают, что в Рейнланд-Пфальце есть американское ядерное оружие. Об этом поначалу не догадывалась и Эльке Коллер, переехавшая в Бюхель в 1980 году. Женщина узнала об этом из прессы только в середине 1990-х. "Для меня это был полный шок. Вначале я думала, что бомбы отсюда вывезут в течение двух-трех лет", - вспоминает пенсионерка, которая также является активисткой антивоенного движения и членом партии "зеленых".

Ее ожидания, однако, не оправдались. Более того, несколько лет назад Вашингон принял решение модернизировать свой ядерный арсенал в Европе, выделив на эти цели несколько миллиардов долларов. Годами хранящиеся в Германии бомбы B61 уже в ближайшем будущем должны быть заменены на бомбы новой модификации с цифровым наведением.

Немецкие самолеты для американских бомб

Бюхель выбран в качестве места хранения американских атомных бомб отнюдь не случайно: здесь расположена база 33-й тактической эскадры германских ВВС. В случае необходимости немецкие пилоты на самолетах Tornado смогли бы доставить бомбы к цели и их сбросить. При этом задания четко распределены: коды для активации ядерных боеголовок есть только у американцев, однако сбрасывать их пришлось бы немцам.

Аэродром в Бюхеле, где расположена база 33-й тактической эскадры германских ВВС

В НАТО это называют стратегией совместного использования ядерного оружия: как член альянса ФРГ обязана участвовать в его ядерной программе. Это гарантирует Берлину право голоса при планировании или проведении операций НАТО с применением ядерного оружия. В обмен Германия обязуется предоставлять самолеты, способные нести атомное оружие, и хранить ядерные вооружения на своей территории.

В правительстве ФРГ неоднократно подчеркивали, насколько важно для Германии быть полноправным членом группы ядерного планирования НАТО и иметь в ней право голоса. Представитель Федерации американских ученых и один из ведущих мировых специалистов по вопросам ядерного вооружения Ханс Кристенсен, однако, оценивает подобные высказывания скептически.

"Они (правительство ФРГ. - Ред.) считают, что это дает им возможность влиять на позицию США в вопросах применения атомного оружия. Но это чистой воды фантазии", - уверен Кристенсен. Он ни разу не слышал о том, чтобы представители Пентагона при разработке своей стратегии прислушивались к мнению Берлина.

Российский фактор

Между тем ранее казалось, что вопрос о выводе американского ядерного оружия с территории Германии уже практически решен на политическом уровне. Эта цель была закреплена в коалиционном договоре правительства ФРГ, подписанном в 2009 году. А в марте 2010 года такой шаг одобрили большинство голосов депутаты бундестага, в том числе и от оппозиционных партий.

Однако намерения немецких властей остались лишь на бумаге. А после того как Россия в 2014 году аннексировала Крым и разместила, как считают в НАТО, на своей западной границе баллистические ракеты средней дальности, вывод ядерного оружия из ФРГ представляется еще менее вероятным. "Тем самым мы демонстрируем американцам свою поддержку ", - отметил в интервью DW один из пилотов Tornado, базирующихся в Бюхеле.

Дорогая программа модернизации

Вместо вывода вооружений Вашингтон теперь планирует их модернизировать - в частности, переоснастить ядерный арсенал на базе Бюхель современными авиабомбами В61-12 с инерциальной системой наведения, которая позволит значительно точнее поражать цели. В общей сложности США готовы потратить на модернизацию около 10 млрд долларов.

Планам Вашингтона, впрочем, в Германии рады далеко не все. "Я лично очень боюсь того, что конфликт между Востоком и Западом может снова разгореться в полном масштабе", - делится активистка антивоенного движения Эльке Коллер, которая в 2019 году была удостоена Ахенской премии мира. Против размещения в Германии ядерных бомб новой модификации выступает и эксперт партии "зеленых" по правам человека и политике безопасности Тобиас Линднер (Tobias Lindner).

Когда именно в Бюхель будут доставлены новые ядерные боеголовки, пока неизвестно. Эксперты полагают, что это произойдет не ранее 2022 года. Впрочем, широкая общественность вряд ли об этом узнает. "Аэродром закроют, прилетит самолет из США. И никто не будет знать, что находится на его борту - Coca-Cola или бомбы", - резюмирует пилот немецких ВВС.