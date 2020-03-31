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ЕС выделяет 37 млрд евро в ответ на пандемию коронавируса
12:25 31.03.2020 |
Совет ЕС в понедельник, 30 марта, утвердил законодательный акт, который предоставил государствам-членам сообщества доступ к 37 млрд евро в рамках инвестиционной инициативы в ответ на пандемию коронавируса. Средства должны пойти на поддержку национальных систем здравоохранения, малых и средних предприятий, краткосрочных схем занятости и инициатив на местном уровне.
Из общей суммы 8 млрд евро перечислены из структурных фондов ЕС - это средства, которые не были израсходованы в 2019 году. Еще 29 млрд евро будут выплачены досрочно из средств, поступление которых запланировано в текущем году.
Финансирование доступно задним числом - с 1 февраля 2020 года, оно предназначено на покрытие расходов, "уже понесенных в результате усилий по спасению жизней и защите граждан".
Брюссель расширил действие Фонда солидарности ЕС
Другим законодательным актом Совет распространил действие Фонда солидарности ЕС на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, ранее он предназначался лишь на случай стихийных бедствий. Данная мера призвана помочь удовлетворить "насущные потребности людей на период пандемии коронавируса".
Премьер Италии предупредил Евросоюз
Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте предупредил, что ЕС лишится своего предназначения, если не сумеет выработать серьезный ответ на пандемию коронавируса и на связанный с ней кризис. Глава итальянского кабмина имел в виду необходимость проведения первой в истории ЕС эмиссии общеевропейских бондов для привлечения заимствований с целью стимулирования экономики и поддержки наиболее пострадавших стран Евросоюза. На их выпуске настаивают Италия и Испания, более других пострадавшие от коронавируса.
В ходе шестичасовой видеоконференции 26 марта лидеры 27 стран - членов Евросоюза не смогли выработать единой позиции по этому вопросу и в итоге дали министрам финансов поручение в течение двух недель сформулировать подход, который будет приемлемым для Рима и Мадрида.
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