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В Китае почти 99% крупных промпредприятий возобновили работу
10:04 31.03.2020 |
В Китае по состоянию на субботу около 98,6% крупных промышленных предприятий по всей стране возобновили работу, сообщило министерство промышленности и информатизации.
При этом около 89,9% сотрудников вернулись на свои рабочие места.
Крупными в КНР считаются промпредприятия, годовая выручка которых превышает 20 млн юаней ($2,84 млн).
В провинции Хубэй, наиболее серьезно пострадавшей от вспышки коронавируса COVID-19, промпроизводство возобновилось на 95%, сообщает агентство "Синьхуа".
В Минпроме отметили, что 76% средних и малых предприятий по всей стране также возобновили работу.
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