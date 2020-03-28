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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Конгресс США одобрил двухтриллионный пакет помощи экономике

21:59 27.03.2020 |

Мир

 

Конгресс США в борьбе с экономическими и социальными последствиями пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2 принял крупнейший в истории пакет помощи экономики в размере почти 2 трлн долларов. Вслед за Сенатом, этот пакет мер в пятницу, 27 марта, одобрила и Палата представителей Конгресса. Теперь соответствующий законопроект должен быть подписан президентом США Дональдом Трампом.

Одобренный Конгрессом пакет экстренных мер предусматривает масштабную финансовую помощь трудящимся, безработным, предприятиям и больницам. Все граждане с годовым доходом ниже 75 тысяч долларов получат чек на 1200 долларов. Размеры и продолжительность платежей по безработице будут увеличены.

Для бедствующих концернов создается фонд спасения на сумму в 500 млрд долларов. Более 350 млрд выделяется малым и средним предприятиям. Многомиллиардную помощь получат также больницы и другие учреждения системы здравоохранения.

Лидер по заражению коронавирусом

США вышли на первое место в мире по числу инфицированных коронавирусом. По данным Университета Джона Хопкинса, в США подтверждено уже более 94 тысяч случаев заражения, в том числе 1438 - с летальным исходом.

Несмотря на это, Трамп добивается скорейшего смягчения ограничительных мер, введенных на фоне пандемии. В качестве возможной даты он назвал католическую Пасху. Дональд Трамп уже неоднократно заявлял, что глубокий экономический кризис из-за простаивания экономики может иметь более катастрофические последствия, чем эпидемия коронавируса.
По материалам: Deutsche Welle
 

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