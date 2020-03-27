У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружен коронавирус

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что у него обнаружен коронавирус. В последние сутки у него проявились легкие симптомы в виде кашля и повышенной температуры, и теперь он самоизолируется в своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, но продолжит руководить правительством посредством видеосвязи.

"Я работаю из дома и нахожусь в самоизоляции, это единственно правильное решение в сложившейся ситуации, - написал он в Твиттере. - Однако не сомневайтесь, что благодаря чудесам современной технологии я буду оставаться на связи со своей командой и продолжу возглавлять национальную борьбу с коронавирусом. Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимает участие в этой борьбе, и конечно же наших замечательных работников здравоохранения. Так что большое спасибо всем, кто, как и я, работает из дома, чтобы не дать инфекции распространяться. Так мы победим".

Спустя примерно два часа министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок также объявил в "Твиттере", что его тест на коронавирус показал положительный результат. "У меня легкие симптомы, я работаю из дома и самоизолируюсь", - уточнил министр.

В последний раз Борис Джонсон появился на публике в четверг вечером, когда он аплодировал медикам у дверей своей резиденции в ходе общенациональной акции благодарности работникам здравоохранения.

Как заявили в канцелярии премьер-министра, анализ на коронавирус Джонсон сдал по личному совету главного санитарного врача Англии Криса Уитти.

Ранее представитель Бориса Джонсона уже сообщал, что премьер-министр может делегировать некоторые из своих обязанностей министру иностранных дел Доминику Раабу. Позже, впрочем, на Даунинг-стрит пояснили, что на данный момент Рааб никакие функции от премьера перенимать не будет.

Пока не сообщается, изолируется ли Джонсон от своей невесты Керри Симондс, которая в феврале сообщила о своей беременности. Медики рекомендуют беременным быть особенно осторожными, соблюдать физическую дистанцию и вообще свести до минимума контакты с посторонними сроком на 12 недель.

На прошлой неделе Борис Джонсон присутствовал на нескольких ежедневных правительственных брифингах с участием высокопоставленных медиков, которые транслируются по телевидению.

Однако ни старший советник премьера Доминик Каммингс, ни министр финансов Риши Сунак, рядом с которыми находился Джонсон во время брифингов, сохраняя при этом предписанную дистанцию, пока не проявили симптомов заболевания.

С королевой Елизаветой II он последний раз встречался 11 марта, сообщил в пятницу Букингемский дворец заверив, что королева находится в добром здравии.

Между тем в Великобритании зарегистрировано уже более 11600 случаев заражения коронавирусом, при этом 578 человек скончалось.

В начале недели Принц Уэльский, которому 71 год, также подтвердил, что заразился коронавирусом. Как отметил представитель принца Чарльза, у принца наблюдаются мягкие симптомы заболевания, "однако в целом он чувствует себя хорошо".