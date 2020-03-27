США начали первую миссию национальной безопасности в космосе

Космические войска Соединенных Штатов начали свою первую миссию по обеспечению национальной безопасности. В четверг, 27 марта, с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида запущена ракета-носитель Atlas V551 со спутником защищенной связи AEHF-6, произведенным оборонной корпорацией Lockheed Martin.

Спутник будет обеспечивать нужды вооруженных сил США. Это шестой и последний из спутников AEHF, первые пять были выведены на орбиту в период с 2010 по 2019 годы. По данным Lockheed Martin, они обеспечивают глобальную и безопасную коммуникацию командования и боевых подразделений на земле, море и в воздухе.

Коммуникационная связь гарантирована даже в случае ядерной войны, указывается далее. При этом производитель спутников сослался на системы шифрования, низкие риски перехвата и обнаружения, а также устойчивость к помехам.

Космические силы США

Администрация США в декабре 2019 года сообщила о создании космических войск. Президент Дональд Трамп назвал решение "большим шагом" и отметил, что космос является будущим местом военных действий, в нем будет "многое происходить".

Задачей космических сил, ставших шестым родом вооруженных сил наряду с сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими войсками, а также береговой охраной и морской пехотой, США объявили защиту доминирующей позиции Вашингтона в космосе. Их численность составляет на начальном этапе 16 тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников.