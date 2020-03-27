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США обвинили президента Венесуэлы в использовании криптовалют для сокрытия наркотерроризма
09:35 27.03.2020 |
Власти США предъявили обвинение в причастности к наркотерроризму президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. При этом для сокрытия преступной деятельности наркокартель, во главе которого стоял Мадуро, как утверждается, использовал криптовалюты.
О возбуждении уголовного дела о торговле наркотиками против Николаса Мадуро и еще 14 чиновников Республики Венесуэлы сообщил в четверг, 26 марта, генпрокурор США Уильям Барр.
Как утверждается на сайте Министерства юстиции США, как минимум с 1999 года Николас Мадуро через контролируемый им наркокартель под названием «Картель Солнца» планировал «утопить США в кокаине». С этой целью венесуэльский лидер и его сообщники вступили в сговор с леворадикальной экстремистской колумбийской группировкой FARC.
В обвинении говорится, что президент Венесуэлы лично вел переговоры о поставках нескольких тонн кокаина в другие страны, а также координировал наркоторговлю. На более позднем этапе в этой деятельности были задействованы и криптовалюты.
Президенту Венесуэлы теперь грозит пожизненное заключение. За информацию, которая поможет задержать Мадуро, Вашингтон предлагает $15 млн.
Уильям Барр заявил, что США будут рассматривать все варианты для задержания Мадуро и тех, кто помогал ему в незаконной торговле наркотиками.
Николас Мадуро занимал должность министра иностранных дел в правительстве Уго Чавеса. В 2013 году был избран президентом Венесуэлы, в 2019 году его переизбрали на второй срок. После инаугурации Мадуро в Венесуэле начались массовые протесты, а лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны до проведения «свободных выборов». Его признали в США и европейских странах. Николаса Мадуро законным лидером латиноамериканской республики считают Россия, Мексика, Куба, Китай и еще несколько государств.
Напомним, Николас Мадуро также является «крестным отцом» национальной криптовалюты Венесуэлы El Petro. Во время запуска El Petro в феврале 2018 года Мадуро заверял, что монета обеспечена 5,3 млрд баррелей нефти месторождения Аякучо. Однако журналисты Reuters выяснили, что на месторождении нет необходимой для добычи этой нефти инфраструктуры и не ведутся никакие работы.
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