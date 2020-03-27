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ЕС взял две недели на план по спасению Италии
09:29 27.03.2020 |
Главы государств и правительств Евросоюза договорились в течение двух недель разработать пакет мер экономической помощи для наиболее пострадавших от эпидемии стран ЕС. Этой договоренности удалось достичь в четверг, 26 марта, на проведенном в режиме видеоконференции саммите. При этом правительства стран еврозоны должны предложить меры, которые будут согласованы на совместных консультациях.
Ранее в тот же день премьер-министр Италии Джузеппе Конте отверг проект совместного заявления участников саммита ЕС, считая набор предложенных мер экономической помощи недостаточным. Он настаивал на том, что новые меры должны быть предложены в течение 10 дней - в ходе завершившихся поздно вечером консультаций удалось увеличить этот срок до двух недель.
Ответственность за разработку пакета мер экономической помощи возложена, согласно договоренности, не на институции ЕС, Еврокомиссию и Европарламент, а на глав европейских государств и правительств.
Именно Италия, где в ходе эпидемии уже погибли более 8000 человек, считается наиболее пострадавшей от коронавируса страной Европы. Агентство AFP отмечает, что финансовых ресурсов, чтобы самостоятельно справиться с экономическими последствиями эпидемии, у нее практически нет.
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