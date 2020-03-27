Финансовые новости
- |
- 27.03.20
- |
- 08:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Италия заблокировала решения саммита ЕС
22:59 26.03.2020 |
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отверг проект совместного заявления участников саммита ЕС по ситуации с коронавирусом, назвав его недостаточным. Италия настаивает на гораздо более решительном ответе Евросоюза на создавшийся кризис, цитируют информационные агентства заявление Конте, обнародованное еще до завершения саммита в четверг, 26 марта.
"Мы должны отреагировать посредством инновационных финансовых инструментов", - подчеркнул итальянский премьер. По словам Конте, Италия и Испания дают Евросоюзу на это десять дней. Италия выступает за выпуск общих облигаций странами еврозоны для изыскания дополнительных финансовых средств на борьбу с пандемией SARS-CoV-2. Германия не согласна с этим. Накануне главы государств и правительств Франции, Италии, Испании и шести других стран ЕС в совместном письме поддержали идею выпуска общих облигаций.
"Мы должны работать над совместным долговым обязательством, выпущенным европейским финансовым институтом, чтобы получить финансовые средства на рынке. Для обеспечения максимальной эффективности, необходимо выпустить совместные облигации в достаточном объеме и с длительным сроком погашения", - указывается в документе, который подписали также главы государств и правительств Португалии, Ирландии, Люксембурга, Словении, Бельгии и Греции.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Демарш Ситибанка и вывод валюты по ОВГЗ. Почему доллар снова подорожал
ТОП-НОВОСТИ
|Віталій Портников: Корупція перетворюється на інституцію
|Днепровский гамбит. Как, борясь с коронавирусом, Филатов схлестнулся с Пинчуком
|Коронавирус в Раде и секвестр бюджета: Спасут ли Зеленского от статуса «президента дефолта»
|Противовирусный бюджет. Когда Зеленский попросит Коломойского оплатить выборы в Днепре
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Италия заблокировала решения саммита ЕС
|Экономический спад из-за коронавируса будет хуже, чем в 2008 году - глава ВТО
|Строительному сектору Польши угрожает коллапс из-за отъезда украинских рабочих, – Bloomberg
|Девять стран ЕС хотят выпустить общие облигации для борьбы с коронавирусом
|Мнучин ожидает эффекта от $2 трлн помощи экономике США в течение трех месяцев
|Сенат США одобрил двухтрилионный пакет помощи экономике
Это интересно
|Игровая графика уровня настольных ПК на смартфонах? Crytek готова выпустить мобильную версию движка CryEngine
|Может ли коронавирус привести к долгосрочным проблемам со здоровьем?
|Из-за коронавируса ключи покупателям Geely начали доставлять дроны
|Microsoft оставит Windows 10 без обновлений из-за коронавируса
|Аппаратной основой облачного игрового сервиса Microsoft xCloud вскоре станут консоли Xbox Series X
|Redmi K30 Pro: мощный смартфон с квадрокамерой и чипом Snapdragon 865
|Aston Martin показал первый за последние 50 лет самостоятельно разработанный двигатель