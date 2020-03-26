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Сенат США одобрил двухтрилионный пакет помощи экономике
07:55 26.03.2020 |
Сенат США в ночь на четверг, 26 марта, единогласно одобрил пакет экстренной помощи американской экономике от последствий эпидемии коронавируса. Он предусматривает объем денежных вливаний в экономику размером в два триллиона долларов США.
"Это момент гордости для Сената", - заявил лидер республиканцев Митч Макконнелл. В пакет, среди прочего, включена выплата пособий по безработице, обширная кредитная программа для поддержки бизнеса и увеличение финансирования больниц. Его называют самым масштабным разовым вливанием в экономику США в послевоенной истории страны.
Пакет должен пройти через Палату представителей и получить одобрение президента США Дональда Трампа. Он уже заявил, что готов немедленно его подписать.
Информация о том, что республиканцы и демократы согласовали пакет вызвала 24 марта беспрецедентный рост индекса Dow Jones на Нью-Йоркской фондовой бирже. Он вырос на 2112,98 пункта (11,36%), установившись на отметке 20704,91 пункта. В процентном отношении это был самый высокий рост с 1933 года.
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