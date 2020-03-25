В аэропортах Германии установят защитные системы против беспилотников

Федеральная полиция Германии установит в 14 международных аэропортах страны стационарные системы защиты от беспилотников. В настоящее время ведутся испытания комплексов, в которых участвуют немецкий оборонный концерн Hensoldt, специализирующийся на радиолокационной аппаратуре, входящая в его состав компания EuroAvionics, а также Университет бундесвера в Гамбурге. Об этом в среду, 25 марта, сообщило агентство dpa со ссылкой на ответ министерства транспорта ФРГ на запрос депутата от Левой партии Андрея Хунко (Andrej Hunko).

В рамках проекта "Ястреб" предполагается установить, как могут быть выявлены и идентифицированы малыебеспилотные летательные аппараты и как можно защитить от них аэропорты, не оказывая при этом негативного влияния на воздушное сообщение.

Критика депутата Левой партии

В свою очередь Хунко поддержал установку в аэропортах систем опознания дронов, но раскритиковал планы по их уничтожению с помощи лазерного оружия и генераторов помех. По его словам, достаточно было бы создать возможности для определения координат управляющих беспилотниками для последующего привлечения их к уголовной ответственности.

Правительство ФРГ в январе сообщило, что намерено создать в соответствии с законодательством ЕС систему регистрации владельцев беспилотных летающих аппаратов. Стоимость стационарных систем отражения дронов оценивается в 30 миллионов евро для одного аэропорта, мобильные системы стоили бы 13 миллионов евро в год.