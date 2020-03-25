В этом году Сингапур потратит на технологии «умного города» более 2 млрд долларов

По прогнозу IDC, в период с 2019 по 2023 год на долю стран Азиатско-Тихоокеанского региона (исключая Японию) придется треть мировых расходов на инициативы по созданию «умных городов». В абсолютном выражении указанные расходы в этом регионе в 2023 году достигнут 65,5 млрд долларов.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе более половины населения проживает в городах. Более того, этот показатель растет. Ожидается, что к 2030 году он достигнет 60%. Быстрая урбанизация приводит к многочисленным проблемам, включая пробки на дорогах, нехватку воды и электричества, риски с точки зрения общественной безопасности. Рассчитывая решить эти проблемы с помощью новых технологий, государственные и местные органы власти инвестируют значительные средства в инициативы «умных городов».

Основными сценариями использования технологий «умных городов» аналитики называют интеллектуальные сети, средства видеонаблюдения и общественный транспорт. Прогнозируемое распределение средств между этими и другими сегментами показано на диаграмме.

Список городов, которые потратят больше всего денег на проекты «умного города», возглавляет Сингапур. Ожидается, что в текущем году соответствующие расходы Сингапура превысят 2 млрд долларов. Отметим, что это наибольший показатель не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире. На втором и третьем местах - Пекин и Сеул, которые потратят примерно по 1 млрд долларов.