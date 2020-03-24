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В Пекине ужесточают карантинные меры для приезжих из-за границы
09:48 24.03.2020 |
Власти Пекина с 25 марта ужесточают карантинные меры для приехавших в китайскую столицу из-за границы в течение последних 14 дней. Их будут отправлять на карантин и брать у них тесты на наличие коронавируса SARS-CoV-2, пишет издание Beijing Daily во вторник, 24 марта. Цель подобного шага - свести к минимуму риск распространения заболевания COVID-19, вызываемого вирусом.
В Китае, с которого началась вспышка SARS-CoV-2, за последние сутки выявлено 78 новых заражений. В 74 случаях речь идет о людях, приехавших из-за границы, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Кроме того, за сутки в стране зафиксировано 7 смертей от COVID-19. Всего в КНР с начала вспышки в конце 2019 года выявлено более 81 000 заражений, свыше 3200 человек скончались.
По данным международной группы волонтеров Worldometer, пандемия нового заболевания охватила 195 стран и территорий. Коронавирус по состоянию на 24 марта выявлен почти у 380 000 человек. От последствий заболевания скончались более 16 000 человек, однако свыше 102 000 больных выздоровели.
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