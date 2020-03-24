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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ЕС временно приостановил действие базового документа еврозоны

09:36 24.03.2020 |

Мир

 

Совет ЕС по экономике и финансам в понедельник, 23 марта, в целях борьбы с коронавирусом на время приостановил действие базового документа еврозоны - Пакта стабильности и роста, использовав для этого оговорку о возможности выхода из него. В соответствии с этим документом госбюджеты стран-членов ЕС должны были сводиться с положительным или нулевым сальдо. В исключительных случаях допускался дефицит бюджета, но он не должен был превышать 3 процента ВВП к концу финансового года. Государственный долг также не должен был быть выше 60 процентов ВВП.

"Министры финансов стран-членов ЕС согласились с оценкой Еврокомиссии, изложенной в ее документах от 20 марта 2020 года, что условия для использования общей оговорки о возможности приостановки фискального структурного (соглашения. - Ред.), - а именно, наличие серьезного экономического спада в еврозоне и ЕС - выполнены", - отмечается в заявлении Совета ЕС, обнародованном по итогам заседания ЭКОФИН в режиме видеоконференции.

Использование этой оговорки обеспечит необходимую гибкость для принятия всех требующихся мер "по поддержке наших систем здравоохранения и гражданской защиты населения, а также по защите нашей экономики, в том числе посредством дальнейшего инициативного стимулирования и скоординированных действий, разработанных своевременно, на определенный период и адресно, государствами-членами" ЕС.

Отойти от бюджетных требований

Как отмечается далее в документе, в целом министры остаются "полностью привержены Пакту стабильности и роста", однако задействование оговорки позволит Еврокомиссии и Совету ЕС предпринять необходимую координацию усилий и "отойти от бюджетных требований, которые действуют в обычных условиях". Последнее делается, чтобы "справиться с экономическими последствиями пандемии", - указывается далее в документе.

"Сегодняшнее соглашение отражает наше твердое стремление эффективно решать текущие проблемы, восстанавливать доверие и поддерживать быстрое восстановление" еврозоны, резюмировали министры финансов стран ЕС.

Пакт стабильности и роста

В еврозону входят 19 из 27 стран Евросоюза. Валюта евро также находится в обращении в ряде стран за пределами ЕС. На нарушившие Пакт стабильности и роста страны ранее могли быть наложены крупные штрафы.
По материалам: Deutsche Welle
 

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