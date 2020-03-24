Евросоюз облегчил процедуру принятия решений

Евросоюз на фоне распространения SARS-CoV-2 временно отступил от процедурных правил, чтобы "упростить принятие решений в письменном виде". Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, обнародованном в понедельник, 23 марта.

Теперь для задействования письменной процедуры больше не нужно единогласное одобрение постпредов стран - членов Евросоюза. Это связано с тем, что из-за "исключительных обстоятельств", вызванных пандемией коронавируса, не все из постпредов и министров ЕС могут принимать участие в заседаниях лично.

Таким образом, в случае отсутствия необходимого кворума и невозможности проведения официальных заседаний непрерывность работы Совета ЕС будет обеспечена за счет использования письменного механизма.

Режим может быть продлен

"Решение будет действовать в течение одного месяца и может быть продлено, если это оправдано тем, что нынешние исключительные обстоятельства будут сохраняться", - указывается в документе.

На 18.30 мск 23 марта число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19, достигло в мире 358 478 человек, 15 433 скончались, выздоровели 100 645. Такие данные приводит сайт международной группы волонтеров, отслеживающих всемирную статистику в режиме реального времени, Worldometer.