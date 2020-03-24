Финансовые новости
- |
- 24.03.20
- |
- 21:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Евросоюз облегчил процедуру принятия решений
09:34 24.03.2020 |
Евросоюз на фоне распространения SARS-CoV-2 временно отступил от процедурных правил, чтобы "упростить принятие решений в письменном виде". Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, обнародованном в понедельник, 23 марта.
Теперь для задействования письменной процедуры больше не нужно единогласное одобрение постпредов стран - членов Евросоюза. Это связано с тем, что из-за "исключительных обстоятельств", вызванных пандемией коронавируса, не все из постпредов и министров ЕС могут принимать участие в заседаниях лично.
Таким образом, в случае отсутствия необходимого кворума и невозможности проведения официальных заседаний непрерывность работы Совета ЕС будет обеспечена за счет использования письменного механизма.
Режим может быть продлен
"Решение будет действовать в течение одного месяца и может быть продлено, если это оправдано тем, что нынешние исключительные обстоятельства будут сохраняться", - указывается в документе.
На 18.30 мск 23 марта число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19, достигло в мире 358 478 человек, 15 433 скончались, выздоровели 100 645. Такие данные приводит сайт международной группы волонтеров, отслеживающих всемирную статистику в режиме реального времени, Worldometer.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украинские аналитические центры выступают против создания Консультационного совета с «представителями ОРДЛО»
|Кабмин согласовал с МВФ и утвердил финальную версию «антиколомойського закона» — СМИ
|Налоговый карантин для малого бизнеса: штрафы и проверки отменяются. Что еще?
|Карантин – большой форс-мажор для бизнеса. Но этим не стоит злоупотреблять
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕС согласовал начало переговоров о вступлении двух стран в Союз
|Олимпиада в Токио из-за коронавируса перенесена на год
|В Пекине ужесточают карантинные меры для приезжих из-за границы
|ЕС временно приостановил действие базового документа еврозоны
|Евросоюз облегчил процедуру принятия решений
|В распоряжении исследователей коронавируса оказались беспрецедентные вычислительные мощности
Это интересно
|Мошенники распространяют фишинговые письма от имени директора ВОЗ
|США успешно испытали гиперзвуковую ракету
|Apple начала массовое производство антикризисного iPhone 9
|Bentley заменит флагманский седан Mulsanne большим кроссовером
|YouTube снижает качество видеостриминга в Европе из-за коронавируса
|Самую мощную BMW 7 серии переведут на электричество
|SpaceX намерена уже в мае впервые отправить астронавтов на МКС