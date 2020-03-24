Финансовые новости
- |
- 24.03.20
- |
- 17:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В распоряжении исследователей коронавируса оказались беспрецедентные вычислительные мощности
09:31 24.03.2020 |
Суммарные вычислительные мощности, которые в настоящее время находятся в распоряжении исследователей коронавируса, приблизительно равны 800 петафлопсам. Столь внушительного значения удалось добиться благодаря инициативе правительства США, давшей исследователям доступ к 16 суперкомпьютерам, а также проекту распределённых вычислений Folding@Home, к которому уже присоединилось свыше 400 000 добровольцев.
В рамках инициативы Белого дома, которую поддержали Национальные лаборатории Департамента энергетики, а также IBM, Microsoft, Amazon и другие технологические компании, на исследование коронавируса SARS-CoV-2 будут брошены вычислительные мощности 16 суперкомпьютеров, суммарно равные 330 петафлопсам. Среди множества суперкомпьютеров, которые окажутся в распоряжении консорциума, выделяется располагающийся в американской Национальной лаборатории Ок-Ридж (Oak Ridge) Summit (мощность 149 петафлопс), являющийся на сегодняшний день самым мощным суперкомпьютером в мире.
«Решительные действия американского научно-технического сектора имеют решающее значение для предотвращения, выявления, лечения и разработки решений для борьбы с COVID-19. Белый дом и впредь будет оставаться сильным партнёром в этом практическом подходе. Мы благодарим каждое учреждение и предприятие за то, что они добровольно предоставили свои экспертные знания и инновации для совместных усилий, и призываем исследовательское сообщество США использовать технологии искусственного интеллекта для поиска ответов на ключевые вопросы касательно коронавируса», - сказал Майкл Крациос (Michael Kratsios), советник президента Дональда Трампа (Donald Trump) по вопросам технологий.
Не менее впечатляющих мощностей сумел добиться проект распределённых вычислений Folding@Home, который использует для исследования коронавируса вычислительные мощности добровольных участников инициативы. Согласно имеющимся данным, в настоящее время благодаря энтузиастам, стремящимся внести вклад в борьбу с коронавирусом, вычислительная мощность сети Folding@Home равна 470 петафлопсам. Это означает, что энтузиасты сформировали сеть, которая более чем в два раза мощнее суперкомпьютера Summit. Более того, мощность сети выше сложенных вместе показателей семи самых производительных суперкомпьютеров в мире.
Помочь исследователям коронавируса в рамках инициативы Folding@Home может любой желающий. Для этого достаточно установить соответствующее приложение и перенаправить часть имеющихся в наличии вычислительных мощностей на нужды проекта.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украинские аналитические центры выступают против создания Консультационного совета с «представителями ОРДЛО»
|Кабмин согласовал с МВФ и утвердил финальную версию «антиколомойського закона» — СМИ
|Налоговый карантин для малого бизнеса: штрафы и проверки отменяются. Что еще?
|Карантин – большой форс-мажор для бизнеса. Но этим не стоит злоупотреблять
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Олимпиада в Токио из-за коронавируса перенесена на год
|В Пекине ужесточают карантинные меры для приезжих из-за границы
|ЕС временно приостановил действие базового документа еврозоны
|Евросоюз облегчил процедуру принятия решений
|В распоряжении исследователей коронавируса оказались беспрецедентные вычислительные мощности
|Москва пошла на уступки Минску, согласившись увеличить скидку на российскую нефть
Это интересно
|Мошенники распространяют фишинговые письма от имени директора ВОЗ
|США успешно испытали гиперзвуковую ракету
|Apple начала массовое производство антикризисного iPhone 9
|Bentley заменит флагманский седан Mulsanne большим кроссовером
|YouTube снижает качество видеостриминга в Европе из-за коронавируса
|Самую мощную BMW 7 серии переведут на электричество
|SpaceX намерена уже в мае впервые отправить астронавтов на МКС