В распоряжении исследователей коронавируса оказались беспрецедентные вычислительные мощности

Суммарные вычислительные мощности, которые в настоящее время находятся в распоряжении исследователей коронавируса, приблизительно равны 800 петафлопсам. Столь внушительного значения удалось добиться благодаря инициативе правительства США, давшей исследователям доступ к 16 суперкомпьютерам, а также проекту распределённых вычислений Folding@Home, к которому уже присоединилось свыше 400 000 добровольцев.

В рамках инициативы Белого дома, которую поддержали Национальные лаборатории Департамента энергетики, а также IBM, Microsoft, Amazon и другие технологические компании, на исследование коронавируса SARS-CoV-2 будут брошены вычислительные мощности 16 суперкомпьютеров, суммарно равные 330 петафлопсам. Среди множества суперкомпьютеров, которые окажутся в распоряжении консорциума, выделяется располагающийся в американской Национальной лаборатории Ок-Ридж (Oak Ridge) Summit (мощность 149 петафлопс), являющийся на сегодняшний день самым мощным суперкомпьютером в мире.

«Решительные действия американского научно-технического сектора имеют решающее значение для предотвращения, выявления, лечения и разработки решений для борьбы с COVID-19. Белый дом и впредь будет оставаться сильным партнёром в этом практическом подходе. Мы благодарим каждое учреждение и предприятие за то, что они добровольно предоставили свои экспертные знания и инновации для совместных усилий, и призываем исследовательское сообщество США использовать технологии искусственного интеллекта для поиска ответов на ключевые вопросы касательно коронавируса», - сказал Майкл Крациос (Michael Kratsios), советник президента Дональда Трампа (Donald Trump) по вопросам технологий.

Не менее впечатляющих мощностей сумел добиться проект распределённых вычислений Folding@Home, который использует для исследования коронавируса вычислительные мощности добровольных участников инициативы. Согласно имеющимся данным, в настоящее время благодаря энтузиастам, стремящимся внести вклад в борьбу с коронавирусом, вычислительная мощность сети Folding@Home равна 470 петафлопсам. Это означает, что энтузиасты сформировали сеть, которая более чем в два раза мощнее суперкомпьютера Summit. Более того, мощность сети выше сложенных вместе показателей семи самых производительных суперкомпьютеров в мире.

Помочь исследователям коронавируса в рамках инициативы Folding@Home может любой желающий. Для этого достаточно установить соответствующее приложение и перенаправить часть имеющихся в наличии вычислительных мощностей на нужды проекта.