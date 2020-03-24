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После пандемии коронавируса мировая экономика будет страдать еще долгие годы - ОЭСР
09:03 24.03.2020 |
Пандемия коронавируса Covid-19 уже нанесла мировой экономике больший ущерб, чем кризис 2008 года и террористические акты 11 сентября 2001-го.
Об этом заявил глава Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа, сообщает ВВС.
«И причина заключается в том, что мы не знаем, сколько денег нужно на борьбу с безработицей - потому что нам неизвестно, сколько людей потеряют работу. Мы также не знаем, сколько потребуется для реанимации сотен тысяч средних и мелких предприятий, которые уже пострадали», - заявил Гурриа.
По его словам, страны будут иметь дело с экономическими последствиями «долгие годы».
По его мнению, прогноз ОЭСР о сокращении роста мирового ВВП вдвое - до 1,5% в год из-за пандемии, опубликованный в начале марта, уже выглядит чрезмерно оптимистичным.
"Даже если общемировой рецессии не будет, мы получим или нулевой, либо отрицательный рост во многих странах мира, включая крупнейшие. Поэтому общемировой рост не только будет низким в этом году, но и будет долго восстанавливаться", - сказал Гурриа.
Еще в конце зимы политики стран «Большой двадцатки» были уверены, что кривая роста в период коронавируса примет форму буквы V: резкое, но непродолжительное падение экономической активности, а затем такое же резкое повышение и восстановление.
«Но даже тогда мы уже выдавали желаемое за действительное. Я не согласен с идеей V. Сейчас мы уже видим, что формы V не будет. В лучшем случае будет что-то ближе к U - с длинным периодом на дне, прежде чем начнется рост. Мы избежим падения в виде кривой L, если примем правильные решения сейчас», - отметил глава ОЭСР.
ОЭСР предлагает «антикоронавирусный» план, который включает бесплатное тестирование на Covid-19, приоритетное снабжение медиков необходимым оборудованием и защитными материалами, выплаты чистыми деньгами для работников - в том числе самозанятым и налоговые каникулы для бизнеса.
По данным Worldometers, общее количество лиц, больных Covid-19, в мире составляет 351 654, из них 100 600 человек выздоровели, а 15 361 человек умер.
В Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
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