Финансовые новости
- |
- 23.03.20
- |
- 20:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Инвесторы и аналитики предупреждают о продолжении распродажи на мировых рынках
15:41 23.03.2020 |
Самый напряженный период для мировых рынков со времен финансового кризиса 2008 года вряд ли подходит к концу, считают инвесторы и аналитики, полагая, что еще слишком рано оценивать вероятные масштабы экономического ущерба от пандемии коронавируса.
Американский фондовый рынок за несколько недель потерял примерно треть своей стоимости. В последние недели инвесторы распродают даже такие активы, как американские гособлигации и золото, которые обычно пользуются спросом в период рыночной волатильности, что подчеркивает масштабы паники на биржах, пишет The Wall Street Journal.
Между тем многие аналитики и портфельные управляющие предупреждают, что ни столь существенное падение рынков, ни чрезвычайные меры, принятые Федеральной резервной системой (ФРС) США, еще не являются сигналами конца рыночного краха. Они отмечают, что по историческим меркам уровень падения фондовых рынков выглядит скромным по сравнению с предыдущими обвалами, учитывая ранние признаки последствий для экономики в связи с пандемией коронавируса. Индекс S&P 500 упал на 32% с февральского пикового значения. Для сравнения, в ходе финансового кризиса 2008 года акции просели на 57%, а во время кризиса dot-com в 2000 году - на 49%.
Эксперты Goldman Sachs прогнозируют обвал ВВП США на рекордные 24% во втором квартале в пересчете на год, а IHS Markit - на 13%.
"Окончательные последствия вируса для экономик и рынков на данный момент крайне спорные, поскольку мы еще много не знаем о том, как будет развиваться ситуация со вспышкой в дальнейшем", - отмечает директор по глобальным инвестициям в State Street Global Advisors Рик Лакай, которого цитирует WSJ.
Инвесторы получат большее представление о том, насколько серьезно пострадала экономика, в ближайшие дни, когда будут опубликованы данные о производственном секторе и секторе услуг, а также о заявках на пособие по безработице.
Число американцев, обратившихся за пособием по безработице за прошедшую неделю, могло стать беспрецедентным, поскольку пандемия коронавируса привела к прекращению деятельности ряда бизнесов и потере рабочих мест, говорят экономисты.
Эксперты Goldman прогнозируют, что индекс S&P 500 может упасть на 41% с пикового значения. Аналитики Bank of America Corp. полагают, что распродажа не пойдет на спад до тех пор, пока индекс не достигнет 1800 пунктов - его падение с достигнутого в феврале пикового значения в этом случае составит 47%. Между тем эксперты Credit Suisse Group AG полагают, что индикатор в общей сложности потеряет 35%.
Некоторые из крупнейших мировых инвесторов говорят, что для прекращения обвала на рынке необходимы три вещи: больше информации о масштабах распространения коронавируса, существенная поддержка властей и более решительные рыночные интервенции.
Центробанки ряда крупнейших в мире экономик понизили ключевые ставки, чтобы стимулировать рост ВВП, а также принимают совместные меры для обеспечения доступа к долларам. Инвесторы также ждут скоординированных действий от властей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Из карантина в феодализм. Как коронавирус лишает Зеленского власти над регионами
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях - Шмыгаль
|Зеленский может уйти в отставку, а позиции Медведчука станут сильнее – Портников
|Министр Емец призвал нардепов проголосовать за введение ЧП в Украине из-за коронавируса
|«Мерседес» в коронавирус: Как Ермак испортил себе и Зеленскому «минский договорняк»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Тест канцлера Меркель на коронавирус - отрицательный
|Инвесторы и аналитики предупреждают о продолжении распродажи на мировых рынках
|МВФ: китайская экономика восстанавливается
|МВФ: Мировая экономика справится с последствиями пандемии COVID-19
|Ангела Меркель ушла на карантин после контакта с инфицированным врачом
|Коронавирус в Италии: 651 погибший в сутки, рекордное количество тех, кто вылечился
Это интересно
|Bentley заменит флагманский седан Mulsanne большим кроссовером
|YouTube снижает качество видеостриминга в Европе из-за коронавируса
|Самую мощную BMW 7 серии переведут на электричество
|SpaceX намерена уже в мае впервые отправить астронавтов на МКС
|Porsche будет печатать спортивные сиденья на 3D-принтере
|Lexus представил первый в мире «татуированный» автомобиль
|Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink