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МВФ: китайская экономика восстанавливается
10:54 23.03.2020 |
Экономика Китая начинает демонстрировать признаки нормализации после шока, вызванного коронавирусом, но сохраняются серьезные риски.
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на представителей Международного валютного фонда.
Издание пишет, что большинство крупных китайских фирм вновь открылись, и многие местные сотрудники вернулись к работе.
"То, что началось как серия внезапных остановок экономической активности, быстро обрушилось на экономику и превратилось в полномасштабный шок, одновременно препятствующий спросу и предложению", - говорится в блоге МВФ.
Коронавирус, который заразил 250 000 человек и убил более 10 000 человек, нанес огромный ущерб мировой экономике. В Китае замедление в первом квартале будет значительным, оставляя глубокий след на весь год, отметили в МВФ.
Хельге Бергер, глава миссии МВФ в Китае, сказал, что фискальная политика должна сыграть важную роль, поскольку власти Китая работают над смягчением экономического шока и поддержкой восстановления экономики.
Ожидается, что Китай выделит 2,8 трлн юаней (395 млрд дол - ЭП) в виде облигаций местным органам власти, чтобы оживить свою экономику, сообщает Reuters.
Издание напоминает, что китайские власти во время эпидемии отменили плату за социальное обеспечение, счетов за коммунальные услуги, а также организовали субсидированный кредит для поддержки расширения производства медицинского оборудования.
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