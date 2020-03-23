Ангела Меркель ушла на карантин после контакта с инфицированным врачом

Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется на домашний карантин из-за встречи с врачом, который сдал положительный результат на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Пресс-секретарь правительства Штефан Зайберт сообщил, что Меркель сделала профилактическую прививку у врача, который в настоящее время сдал положительный результат на коронавирус.

В ближайшие дни Меркель несколько раз проверят на коронавирус. "Канцлер также будет заниматься своими делами из домашнего карантина", - добавил Зайберт, не уточнив, когда Меркель встречалась с врачом.

Меркель в воскресенье вечером дала пресс-конференцию, на которой объявила о новых ограничениях на контакты между людьми.

Правительство запретило встречи более двух человек вне работы и дома в течение двух недель. Власти рекомендуют до минимума свести личные контакты и держаться на расстоянии друг от друга в общественных местах.

Германия входит в пятерку стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19: в стране заразились почти 24 тысячи человек, 92 из них умерли.