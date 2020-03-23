Финансовые новости
- |
- 23.03.20
- |
- 20:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Ангела Меркель ушла на карантин после контакта с инфицированным врачом
10:00 23.03.2020 |
Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется на домашний карантин из-за встречи с врачом, который сдал положительный результат на коронавирус.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Пресс-секретарь правительства Штефан Зайберт сообщил, что Меркель сделала профилактическую прививку у врача, который в настоящее время сдал положительный результат на коронавирус.
В ближайшие дни Меркель несколько раз проверят на коронавирус. "Канцлер также будет заниматься своими делами из домашнего карантина", - добавил Зайберт, не уточнив, когда Меркель встречалась с врачом.
Меркель в воскресенье вечером дала пресс-конференцию, на которой объявила о новых ограничениях на контакты между людьми.
Правительство запретило встречи более двух человек вне работы и дома в течение двух недель. Власти рекомендуют до минимума свести личные контакты и держаться на расстоянии друг от друга в общественных местах.
Германия входит в пятерку стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19: в стране заразились почти 24 тысячи человек, 92 из них умерли.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Из карантина в феодализм. Как коронавирус лишает Зеленского власти над регионами
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях - Шмыгаль
|Зеленский может уйти в отставку, а позиции Медведчука станут сильнее – Портников
|Министр Емец призвал нардепов проголосовать за введение ЧП в Украине из-за коронавируса
|«Мерседес» в коронавирус: Как Ермак испортил себе и Зеленскому «минский договорняк»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Тест канцлера Меркель на коронавирус - отрицательный
|Инвесторы и аналитики предупреждают о продолжении распродажи на мировых рынках
|МВФ: китайская экономика восстанавливается
|МВФ: Мировая экономика справится с последствиями пандемии COVID-19
|Ангела Меркель ушла на карантин после контакта с инфицированным врачом
|Коронавирус в Италии: 651 погибший в сутки, рекордное количество тех, кто вылечился
Это интересно
|Bentley заменит флагманский седан Mulsanne большим кроссовером
|YouTube снижает качество видеостриминга в Европе из-за коронавируса
|Самую мощную BMW 7 серии переведут на электричество
|SpaceX намерена уже в мае впервые отправить астронавтов на МКС
|Porsche будет печатать спортивные сиденья на 3D-принтере
|Lexus представил первый в мире «татуированный» автомобиль
|Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink