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Коронавирус в Италии: 651 погибший в сутки, рекордное количество тех, кто вылечился
09:59 23.03.2020 |
За минувшие сутки количество погибших в Италии в связи с коронавирусом существенно выросло, но темпы роста уменьшились по сравнению с прошлыми днями.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом говорится в ежедневной статистике, обнародованной итальянским департаментом гражданской защиты.
Так, суммарное количество погибших в Италии с диагнозом "коронавирус" достигло 5476 человек, за прошедшие 24 часа оно увеличилось на 651 человека. Между, тем этот рост меньше, чем за предыдущие сутки, когда было зарегистрировано 793 смерти из-за коронавируса.
Наибольшую смертность по-прежнему, продемонстрировал северный регион Ломбардия (361 погибший в сутки, 3456 суммарно), однако и там уровень смертности существенно упал по сравнению с предыдущим днем, когда в Ломбардии было зарегистрировано 546 смертей.
Последующие дни должны подтвердить, является ли эта тенденция устойчивой.
Хорошей новостью последних суток стал существенный рост числа тех, кто вылечился: их число достигло 7024 человек (на 952 больше, чем накануне). Такие высокие темпы держатся уже второй день подряд - накануне от коронавируса излечилось 943 человека.
Также упали количество новых зарегистрированных заражений - за последние сутки число диагностированных больных увеличилось на 5560 человек днем раньше рост составлял 6557 человек.
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