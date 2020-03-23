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В Швейцарии количество больных коронавирусом превысило 7000 человек
09:51 23.03.2020 |
В Швейцарии было зарегистрировано более 900 новых случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.
По данным Министерства здравоохранения, общее число подтвержденных инфекций достигло 7014, в результате болезни умерли 60 человек.
Власти предупреждают, что для снижения уровня распространения инфекции потребуется как минимум неделя.
Правительство рекомендовало всем гражданам оставаться дома, особенно больным и старикам. Объявлен запрет на проведение собраний более пяти человек по всей стране и принятии дополнительные меры по поддержке экономики.
Наиболее пострадавший швейцарский кантон, Тичино на границе с Италией, остановил все производство. В кантоне зафиксировано 918 случаев заражения и 28 смертей.
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