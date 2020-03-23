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В США за сутки выявлено более 9000 новых заражений коронавирусом
09:46 23.03.2020 |
В США за последние сутки коронавирус SARS-CoV-2 был выявлен более чем у 9 100 человек. Такие данные международная группа волонтеров Worldometer, отслеживающая его распространение, привела в воскресенье, 22 марта. По их сведениям, 419 заболевших скончались, в том числе 117 человек за последние сутки.
Ранее управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) 21 марта одобрило экспресс-тест для выявления коронавируса, разработанный одной из американских компаний. К 23 марта страна находится на третьем месте в мире по числу инфицированных (33 546 человек), уступая лишь Италии (59 138 человек) и Китаю (81 054 человека), откуда вызываемое вирусом заболевание начало распространяться.
В США с 13 марта действует режим чрезвычайной ситуации, объявленный президентом Дональдом Трампом в связи с пандемией легочного заболевания COVID-19. Коронавирус SARS-CoV-2 проник более чем в 190 стран и территорий с момента вспышки в конце 2019 года.
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