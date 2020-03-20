Финансовые новости
- |
- 20.03.20
- |
- 23:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Италии рекордная смертность от коронавируса - число погибших превысило 4000
20:48 20.03.2020 |
За последние 24 часа в Италии зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса: погибли 627 человек, всего в стране умерли уже 4032 человека.
Об этом свидетельствуют цифры Агентства гражданской защиты Италии, сообщает "Европейская правда".
Новые данные показывают самый большой ежедневный рост смертей в стране с начала вспышки эпидемии. Вчера показатель смертности за сутки составил 427.
5129 человек вылечились после заражения - это на 689 больше, чем было вчера. Вчера ежедневные данные о тех, кто выздоровел, составили 415.
Всего в Италии 37860 пациентов с коронавирусом - на 4670 человек больше, чем накануне.
Общее количество случаев коронавируса, которые включит умерших и тех, кто вылечился, достигло 47021.
Наиболее пострадавший северный регион Ломбардия остается в критической ситуации, именно там фиксируют больше всего смертей.
В четверг 19 марта Италия опередила Китай по числу погибших от вируса.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Из-за карантина в Украине останавливаются стройки
|Подвинуть Россию на Азове: Какой будет база ВМС в Бердянске
|Зернотрейдеры уходят на карантин
|Конституция на карантине: Спасет ли украинцев от коронавируса «диктатура» Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Италии рекордная смертность от коронавируса - число погибших превысило 4000
|Финляндия в третий раз подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран мира, Украина - только 123-я
|Один из штатов полностью откажется от угля, нефти и газа
|Китай возрождается. Все крупные торговые компании Хайнаня возобновили работу
|Европа обогнала Китай по количеству диагностированных больных коронавирусом
|Нефтяная война России и Саудовской Аравии глазами немецких экспертов
Это интересно
|Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink
|Участники крупнейшего налогового скандала в истории ФРГ получили условные сроки
|Volkswagen оценил убытки от дизельного скандала в 35 миллиардов евро
|Официально: PlayStation 5 слабее, чем Xbox Series X. Sony провела презентацию, но рассказала о консоли очень мало
|Представлены новые iPad Pro. Лидар, новая платформа и клавиатура Magic Keyboard с тачпадом
|Apple представила новый MacBook Air: существенно дешевле, с нормальной клавиатурой и более ёмкими SSD
|Google Pixel 4 XL, Samsung Galaxy S20 Ultra, iPhone 11 Pro Max и Sirin Finney назвали самыми безопасными смартфонами