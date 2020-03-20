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Один из штатов полностью откажется от угля, нефти и газа
15:56 20.03.2020 |
Власти штата Вирджиния в США приняли решение об отказе от использования ископаемых источников энергии для производства электроэнергии до 2050 года.
Об этом сообщает Power Technology, передает БизнесЦензор.
Все электростанции на территории штата, которые выделяют углерод, должны быть закрыты до 2045 года.
Для этого принят "Закон о чистой экономике", который должен обеспечить потребление исключительно безуглеродного электричества на территории штата.
К 2025 году переход должен произойти в зоне обслуживания поставщика энергии Dominion Energy и к 2050 году в зоне обслуживания компании American Electric Power.
В законе устанавливаются объёмы мощностей возобновляемых источников энергии, которые должны построить или приобрести поставщики энергии "в общественных интересах". Речь идёт о 16 ГВт солнечных и наземных ветровых электростанций, 5,2 ГВт офшорных ветровых электростанций и 3,1 ГВт систем накопления энергии.
В законопроект включены меры защиты потребителей от роста затрат при переходе на чистую электроэнергию на "вертикально интегрированном" рынке. Для местных поставщиков энергии, являющимися регулируемыми монополиями, будут установлены лимиты затрат на ветровые и солнечные проекты, которые сейчас рассматриваются дополнительно.
Таким образом, Вирджиния присоединилась к растущему числу штатов США, в которых законодательно установлен переход к 100% безуглеродной электроэнергетической системе. Таких штатов уже порядка десяти, ещё в нескольких действуют соответствующие постановления губернаторов, которые пока не стали законом.
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