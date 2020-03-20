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Китай возрождается. Все крупные торговые компании Хайнаня возобновили работу
11:59 20.03.2020 |
Пока Европа и другие регионы мира стараются противостоять пандемии коронавируса, Китай успешно восстанавливается. Управление коммерции южнокитайской провинции Хайнань подтвердило, что все крупные внешнеторговые компании с иностранным капиталом возобновили работу к середине текущего месяца. В течение нескольких недель компании не работали из-за коронавируса и карантина.
Все ключевые предприятия вернулись к работе, соблюдая необходимые меры предосторожности. Наша провинция активно наращивает масштабы международной торгово-инвестиционной деятельности, некоторые компании в последнее время демонстрируют заметные успехи.
Управление коммерции Хайнаня
В регионе находится около 60 крупных компаний, которые обеспечивают более 90% экспорта Хайнаня. Все эти компании полностью восстановили производственную и коммерческую деятельность. Провинция продолжает активно привлекать иностранные инвестиции, которые за январь и февраль увеличились в годовом исчислении примерно на 100% (до 119 млн долларов). Более того, несмотря на сложную ситуацию, некоторые местные компании смогли увеличить объем поставок.
Сейчас в регионе насчитывается только один инфицированный, который проходит профилактическое лечение. Восстановлено движение транспорта, открыты туристические достопримечательности.
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