Европа обогнала Китай по количеству диагностированных больных коронавирусом

Количество инфицированных коронавирусом в странах Европейского союза, Европейской экономической зоны и Великобритании суммарно превысило количество больных в Китае.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные на сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

На сайте доступны данные по количеству больных в 31 европейской стране, собранные по состоянию на утро 19 марта. Согласно данным, 82 869 человек инфицированы коронавирусом и 4089 человек умерли в результате болезни.

Эти данные не учитывают, например, последние данные из Италии, где за последние 24 часа умерли 427 человек (прирост 14,3%) и общее количество умерших достигло 3405.

Кроме Италии, больше всего инфицированных в Испании и Франции.

В Китае коронавирусом заразились чуть больше 80 000 человек, из них 3,2 тысячи умерли и 70,4 тысячи выздоровели.

Власти Китая 19 марта сообщила об отсутствии новых случаев инфицирования коронавирусом в провинции Хубэй, откуда началось распространение вируса.

Италия уже почти две недели находится в закрытом режиме, поскольку власти пытаются остановить распространение вируса. Премьер Италии хочет продлить жесткие карантинные меры после 3 апреля.