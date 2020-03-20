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Борис Джонсон: мы можем переломить ситуацию с коронавирусом за 12 недель
09:26 20.03.2020 |
Британия может переломить ситуацию с коронавирусом за 12 недель, заявил в четверг британский премьер Борис Джонсон на своей ежедневной пресс-конференции.
Он выразил уверенность в том, что к концу июня эпидемия коронавируса в Британии пойдет на спад, но только если люди будут следовать советам властей.
Борис Джонсон сообщил, что сейчас проходит тестирование нового препарата британец, зараженный коронавирусом.
В течение месяца начнутся рандомизированные клинические испытания новой вакцины.
Джонсон также признал, что Covid-19 пока не уступает, несмотря на меры, которые предпринимает правительство, имея в виду призыв к населению мыть руки, не выходить на улицу без острой необходимости и соблюдать на улице между собой дистанцию в 2 метра.
Премьер-министр пообещал в несколько раз увеличить количество проводимых тестов на выявление коронавируса.
Как сообщил Джонсон, власти сейчас проводят переговоры по приобретению наборов для тестирования на антитела, которые вырабатываются в организме в ответ на коронавирус, чтобы люди могли проверить, переболели ли они уже Covid-10.
Это важно, поскольку многие переносят болезнь на ногах без симптомов, а у переболевших, скорее всего, вырабатывается иммунитет, и они могут возобновить нормальную жизнь.
Как сообщает британская пресса, правительство рассматривает возможность на протяжении эпидемии выплачивать каждому британцу по тысяче фунтов в месяц в виде безусловного базового дохода. Эта мера очень поможет тем, кто лишится в ближайшие недели работы из-за закрытия торговых точек и малых бизнесов.
Главный санитарный врач Англии и Уэльса Крис Уитти отметил, что Национальная служба здравоохранения нуждается в большем количестве коек с аппаратами для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Как узнала Би-би-си, до 65 тысяч ушедших на пенсию врачей и медсестер могут вернуться к работе, чтобы облегчить нагрузку на Национальную службу здравоохранения (NHS).
NHS попросила своих бывших работников, ушедших на пенсию в последние три года, временно вернуться и заполнить вакансии, соответствующие их квалификации.
Борис Джонсон отметил, что власти могут ужесточить режим карантина в Лондоне, где больше всего инфицированных в стране, но вряд ли будут полностью прекращать работу транспорта.
Тем не менее лондонское метро уже закрыло многие станции, не имеющие пересадок, и призвало жителей столицы воздержаться от ненужных поездок, предоставив пользоваться городским транспортом работникам ключевых отраслей.
В общественном транспорте столицы в последние дни заметно меньше людей, однако в час пик на некоторых маршрутах по-прежнему много пассажиров, так как многие лондонцы не имеют возможности работать из дома.
Школы и другие учебные заведения закрываются с пятницы. Работники супермаркетов и некоторые другие категории будут считаться сотрудниками ключевых отраслей, чьи дети будут продолжать ходить в школу, заявил министр по делам окружающей среды Джордж Юстас.
Правительство также отменило в 2020 году ежегодные экзамены у школьников в Англии и Уэльсе, которые проходят в мае-июне, однако пока не дало разъяснений по поводу того, как будет проходит аттестация учащихся.
Заявление об этом должно быть сделано в пятницу, сообщил министр образования Гэвин Уильямсон.
Англиканская церковь также не будет проводить полномасштабные венчания и крестины: свадебные церемонии будут ограничены присутствием 5 человек.
Королева Елизавета Вторая покинула Букингемский дворец в Лондоне и уехала в супругом, 97-летним принцем Филиппом, в Виндзорский замок. Королева призвала народ в этот смутный период сплотиться и сконцентрировать усилия на общей цели.
Между тем в Британии общее число умерших от Covid-19 за последние сутки выросло на 29 человек и достигло 144 человек. Это в основном люди в возрасте от 44 до 96 лет, имевшие хронические заболевания.
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