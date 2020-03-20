Fitch понизило почти вдвое - до 1,3% - прогноз роста мирового ВВП в 2020 году

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз глобального экономического роста на 2020 год почти вдвое - до 1,3% с 2,5%, ожидавшихся в декабре, отметив, что кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции убивает рост.

"Объем мирового ВВП падает. По всем аспектам глобальная экономика уже в рецессии", - говорится в докладе Global Economic Outlook (GEO), опубликованном Fitch.

"Пересмотр прогноза роста мировой экономики предполагает, что объем ВВП будет на $850 млрд ниже, чем ожидалось в декабре, - отмечают в Fitch. - Однако мы вполне можем увидеть падение глобального ВВП в этом году, если всем странам G7 придется ввести еще более масштабные ограничения".

Меры, предпринимаемые государствами в ответ на пандемию, на данной стадии призваны лишь ограничить экономический ущерб, однако они могут способствовать V-образному экономическому подъему во втором полугодии 2020 года при условии ослабления кризиса, отмечают эксперты агентства.

"Шок для китайской экономики был очень серьезным. ВВП КНР в первом квартале текущего года, вероятно, упадет на 5% по сравнению с предыдущим кварталом и будет ниже на 1% в годовом выражении. Спад в китайской экономике, по сути, является беспрецедентным, и, по крайней мере, в данный момент, прогнозы серьезно хуже предыдущих сценариев "жесткой посадки", - говорится в докладе.

"Хорошая новость в том, что число ежедневных новых случаев заболевания COVID-19 в Китае резко упало, и это должно создать почву для существенного восстановления экономики страны во втором квартале", - отмечают в Fitch.

Тем не менее, отложенные последствия разрушения цепочек поставок и падения китайского спроса для остального мира будут чувствоваться в значительной мере еще некоторое время, особенно в других странах Азии и еврозоне, предупреждают эксперты агентства.

Быстрое распространение коронавируса за пределами Китая привело к сокращению объемов туризма, а также отмене различных деловых и развлекательных мероприятий по всему миру. Ряд крупных стран, в том числе, Италия, Испания и Франция, были вынуждены ввести жесткие карантинные меры, сопоставимые с китайскими ограничениями. В этих странах, по прогнозам Fitch, будет зафиксировано снижение ВВП в ближайшие месяцы.

"Сокращение экономической активности, отмеченное в Китае, а теперь и в Италии, сопоставимо по масштабу с периодами военных конфликтов, природных бедствий или финансовых кризисов. Огромная неопределенность сохраняется, однако в случае полной блокировки стран вполне реальным является сценарий снижения ВВП на 3-5% по сравнению с предыдущим кварталом", - говорится в докладе.

"Риск в том, что мы видим резкое падение экономической активности одновременно во всех крупнейших экономиках мира в условиях глобальной пандемии", - отмечают в Fitch.

Согласно новым прогнозам Fitch, китайская экономика в этом году вырастет лишь на 3,7% (январский прогноз - 5,9%), ВВП Италии снизится на 2% (предыдущий прогноз - рост на 0,4%).

Прогноз роста ВВП США на 2020 год ухудшен до 1% с 1,7%, причем во втором квартале американская экономика, по оценкам Fitch, снизится на 2,5% в годовом выражении.

Экономика еврозоны, согласно прогнозу агентства, снизится в 2020 году на 0,4%. Декабрьский прогноз предполагал рост на 1,1%.