WSJ: ЕЦБ объявил о новом плане покупки облигаций

Европейский центральный банк объявил о новой программе покупки облигаций на 750 млрд евро, призванной защитить экономику еврозоны от связанных с пандемией коронавируса опасностей. Этим банк снял с себя долго действовавший запрет на подачу инвесторам сигналов о том, что он поддержит власти проблемных стран валютного союза.

Этому неожиданному решению предшествовали несколько дней отсрочек и противоречивых сигналов от ЕЦБ, что подчеркивает высокий уровень озабоченности властей Европы, которая стала новым центром быстро приближающегося мирового кризиса.

В последние дни стоимость заимствований в странах юга Европы подскочила, что отражает обеспокоенность относительно того, что властям этих стран будет трудно выполнять свои обязательства на фоне роста потребности в расходах. Это напоминает события почти десятилетней давности, связанные с долговым кризисом в еврозоне.

Аналитики приветствовали это решение ЕЦБ, но оно может вызвать новые опасения в Германии - крупнейшей европейской экономики, власти которой давно обеспокоены действиями ЕЦБ.

В заявлении центрального банка сказано, что он купит государственные и частные активы на 750 млрд евро, причем эта программа будет действовать как минимум до конца текущего года. В соответствии с этой Программой чрезвычайных покупок для борьбы с пандемией будут приобретаться и облигации Греции, которые были исключены из предыдущих программ покупки активов центральным банком.

Это решение было принято в ходе внеплановой телеконференции руководителей ЕЦБ поздно вечером того дня, когда стоимость заимствований для правительств таких стран, как Италия и Испания, резко подскочила на фоне распространения вируса в Европе.

"Похоже, правила игры в экономике и на рынках еврозоны поменялись", - сказал экономист Pictet Wealth Management Фредерик Дюкрозе.

Это решение означает, что до конца года ЕЦБ сможет покупать европейские облигации почти на 120 млрд евро в месяц, то есть самый большой объем в истории. В соответствии с правилами программы, банк может сфокусироваться на покупке краткосрочных облигаций Италии и других проблемных стран.