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Минфин США предложил раздать американцам $500 млрд в связи с коронавирусом
08:38 19.03.2020 |
Министерство финансов США детализировало в среду предложения по пакету поддержки экономики в связи с коронавирусом: в частности, предлагается раздать американцам до 500 миллиардов долларов наличными.
"Предлагается одобрить и выделить средства на два раунда прямых выплат налогоплательщикам, которые проведет Налоговая служба и Бюро фискальных услуг: выплатить 250 миллиардов долларов начиная с 6 апреля и 250 миллиардов долларов начиная с 18 мая", - говорится в меморандуме министерства.
Предполагается, что выплаты будут зависеть от доходов налогоплательщиков.
Кроме того, минфин предлагает выделить 300 миллиардов долларов на кредитование малого бизнеса, 150 миллиардов долларов на гарантии заимствований проблемных отраслей экономики и отдельно 50 миллиардов долларов на поддержку авиационной индустрии, одной из наиболее пострадавших от эпидемии.
Как сообщил ранее главный экономический советник президента Дональда Трампа Ларри Кудлоу, всего пакет поддержки экономики составит рекордные 1,3 триллиона долларов, что почти вдвое больше, чем было выделено на преодоление финансового кризиса 2008-2009 годов. При этом предложения минфина должен одобрить конгресс, который по конституции США имеет исключительное право принимать бюджет.
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