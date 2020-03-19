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Пакет стимулирования экономики США составит $1,3 трлн
08:35 19.03.2020 |
Рассматриваемый в конгрессе законопроект доведет пакет стимулирования экономики США на фоне коронавируса до 1,3 триллиона долларов, заявил главный экономический советник президента Ларри Кудлоу.
"Если потребуется больше, чем 1,3 триллиона, то мы можем сделать и больше", - сказал Кудлоу в интервью Fox News.
Детали законопроекта согласовывают министерство финансов и лидеры партий в обеих палатах конгресса.
По словам Кудлоу, 250-300 миллиардов долларов планируется выделить на помощь малому бизнесу.
"США могут себе позволить занимать деньги, чтобы помочь экономике и американцам по мере необходимости", - добавил он. По словам советника, в распоряжении властей США "огромные ресурсы" для помощи пострадавшим отраслям.
Если подобный пакет помощи будет принят, он станет крупнейшим в истории, почти вдвое превысив пакет стимулирования, выделенный конгрессом в 2008 году на фоне финансового кризиса. Тогда конгресс выделил 700 миллиардов долларов, из которых в экономику реально было вложено менее 450 миллиардов, впоследствии вернувшиеся в бюджет с прибылью.
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